Santamaría elige a Báñez como número dos y huye del debate de ideas

Los candidatos hicieron sus decisivos discursos previos a las votaciones. Primero tomó la palabra Soraya Sáenz de Santamaría, con batalla de aplausos entre los afines de los candidatos. "Moriré siendo del PP", destacó la exvicepresidenta. "Soy Soraya, la del PP", afirmó, no sin recordar que ella fue la más votada por los afiliados y se lo ha recordado a los compromisarios: "Nuestra militancia son los grandes protagonistas de este proceso y han hablado; y me han traído hoy ante vosotros como la más votada".

Santamaría ha mirado a su rival: "No estaría en esta tribuna si no hubiera sido la más votada. Estaría en tu lista, Pablo, si me lo hubieras pedido". "Presidenta, presidenta", le gritaron los suyos.

Buena parte del plenario del congreso del PP también se ha puesto en pie y al grito de "unidad" ha dado su apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría cuando en su discurso ha lamentado no haber podido lograr, como candidata más votada, llegar a este cónclave con una lista de integración. Y ha añadido que "la única tristeza" que tiene es "no haber conseguido traer una candidatura de integración". "Probablemente sea yo la responsable", ha dicho.

La candidata sacó un abanico con la bandera de España y aseguró que el PP tiene que ir del centro a la derecha con principios sólidos. Mientras lo abría, Santamaría afirmó que quiere un partido que que es "compacto" cuando aparece plegado sobre sí mismo, pero es "grande y abierto" cuando se abre.

También se refirió a la corrupción. "Tolerancia ninguna pero inquisición tampoco", dijo: "Es hora de reivindicarnos como lo que somos, un partido de gente honrada. No me puedo comprometer a cambiar el pasado, pero sí a que no se repita en el futuro", exclamó. También mentó a las mujeres del PP, y se olvidó de María Dolores de Cospedal, sentada en primera fila.

Fátima Báñez será su secretaria general en caso de ser presidenta. Javier Arenas, Fernando Martínez-Maillo o Íñigo Méndez de Vigo también estarán en su equipo. También anunció que deja "para la integración" los cinco puestos de libre designación del comité ejecutivo nacional que le permiten los estatutos no anunciar en su candidatura.

Citó a Manuel Fraga, a José María Aznar y se detuvo especialmente en Mariano Rajoy. Volvió a sacar a colación entonces la integración, dando a entender que eso era lo que quería el presidente saliente. "Unidad, unidad", exclamaron sus afines en el auditorio.