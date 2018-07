Casado promete un "rearme" ante "la agenda sectaria" de Sánchez y "el golpe" en Cataluña

Pablo Casado celebrará el jueves en Barcelona su primer Comité Ejecutivo, ya con su nuevo equipo de dirección. Antes, se reunirá con Mariano Rajoy el lunes y con Soraya Sáenz de Santamaría el miércoles. No ha dado pistas sobre quién será su número dos, pero se especula con Javier Maroto, Teodoro García o Esperanza Oña. En Es La Mañana de Federico, se comprometió a un "rearme" para hacer frente al "golpe" en Cataluña, una posible recesión económica y "la agenda sectaria en el terreno familiar y moral" de Pedro Sánchez.

Para ese "rearme" ideológico, el nuevo presidente del PP celebrará una convención programática en otoño para dejar claras las ideas de la formación en esta nueva etapa de cara a los comicios que están por llegar. Casado estará este sábado en Andalucía, donde prevé un adelanto electoral. "Pediré unidad, tenemos que remontar en las encuestas, ilusionar", avanzó. Juan Manuel Moreno, el actual líder regional que apoyó activamente a Santamaría, será el candidato.

En esRadio, el líder de la oposición se reafirmó en la necesidad de "un debate de ideas". "La política son ideas" y es "lo que necesitaba la sociedad española aunque algunos me hayan querido tachar de derechista", razonó. "Los partidos no son aparatos, son movimientos de ideas. Si tenemos una idea muy clara de lo que queremos de España, muchos irán detrás y otros se irán desenganchado", destacó, también en un mensaje en clave interna. Quienes no estén conformes con el nuevo rumbo del PP, tienen la opción de hacerse a un lado.

"Tenemos que abrir puertas y ventanas", enfatizó una vez más, y anunció que promoverá "manifiestos en cada ciudad y en cada pueblo" con compromisos "que se cumplan". En este sentido, se comprometió a una "agenda reformista liberal conservadora" que incluya un reforzamiento constitucional o un cambio de la ley electoral. No descartó promover desde el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, la aplicación de un nuevo 155 en caso de que el proceso separatista siga adelante.

En la entrevista con Federico Jiménez Losantos, aseguró que su relación con Albert Rivera "es buena", pero a renglón seguido resaltó que su oposición será "firme, muy firme" y que su objetivo es recuperar esos votos que se fueron a Ciudadanos. "Difícilmente puede liderar el PP quien reniega de su historia. Seré respetuoso con el legado de Rajoy, Aznar, Hernández Mancha y Fraga", aseveró. Y una vez más enarboló la bandera de la ilusión.

"Tenemos millones de españoles deseando tener una razón para votarnos"; proclamó, y se declaró optimista. En su opinión, el partido irá a partir de ahora subiendo en las encuestas. "El PP ha vuelto, ya no estamos en funciones. Que lo sepa Sánchez -con el que prevé reunirse en breve- y que lo sepan los independentistas", sentenció.