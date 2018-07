Susana Díaz dice ahora que Casado es "PP en estado puro" y le pide "no echarse al monte"

Susana Díaz ha vuelto a perder unas primarias pero, en esta ocasión, de otro partido. Apostó por Soraya Sáenz de Santamaría a quien adjudicó un "mejor entendimiento" con el PSOE y la victoria de Pablo Casado han motivado este lunes su primera valoración: "Es el PP en estado puro. Ni siquiera ha llegado a Andalucía y ya nos amenaza con quitarnos 500 millones", ha dicho en referencia a la votación del techo de gasto y la senda de estabilidad que permitiría a las comunidades autónomas dos décimas más para disponer de gasto público.

Motivo por el que ha solicitado al nuevo PP "responsabilidad" y "que se comporten como un partido del Gobierno. Que no se tiren al monte y antepongan los intereses de España" ya que se trata de una financiación extraordinaria que permite a las comunidades autónomas "poder destinarlas a la educación y dependencia. Que se tenga esa responsabilidad", dijo tras considerar que el anuncio de Pablo Casado "son decisiones irresponsables que no van en beneficio de nadie".

Una valoración que acompañó de una mofa sobre el PP andaluz del recién confirmado candidato a las próximas elecciones andaluzas, Juan Manuel Moreno Bonilla: "Yo podría decir que el PP andaluz ha perdido las primarias pero no lo voy a decir". Entre risas en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa añadió: "Claro, con todo lo que dijeron de mí...", en alusión a cuando perdió las primarias frente a Pedro Sánchez.

Oxígeno de Sánchez

En su primer encuentro oficial en Moncloa desde que Pedro Sánchez accedió al Palacio de la Moncloa, la presidenta andaluza se mostró muy satisfecha tras un encuentro "muy productivo" en el que logró "oxígeno" para Andalucía: 500 millones de euros en materia de flexibilización de los objetivos de déficit y liquidación de los pagos a cuenta y el compromiso de nuevas inversiones en los próximos presupuestos de 2019.

La presidenta andaluza aseguró tener "el reconocimiento explícito del presidente" sobre la infrafinanciación de Andalucía para la que reclama Díaz 4000 millones de euros más en el nuevo sistema de financiación autonómica. En este sentido, la presidenta quiso presumir de haberle arrancado a Sánchez un "cambio de posición" sobre la financiación autonómica dando a entender que el presidente del Gobierno asumió en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera que no tiran la toalla a reformar el sistema en esta legislatura.

"Quiero destacar que de manera inmediata se impulsa el grupo de trabajo (...) había que ponerse", señaló valorando positivamente que "se abre la vía a la mejora con un grupo político entendiendo la urgencia". Y se refirió en tres ocasiones a un "cambio de posición" de Pedro Sánchez tras su "primera intervención" al reconocer que "no daba tiempo a abordar el sistema de financiación en esta legislatura".

Adelanto electoral andaluz

Una reunión que ha marcado "un nuevo tiempo" en las relaciones entre ambos, en palabras de la baronesa andaluza que alabó "la sensibilidad y compromiso con los intereses generales de Andalucía" que "siempre gana con un gobierno socialista". Sobre el posible adelanto de las elecciones andaluzas al mes de octubre, tal y como adelantó Libertad Digital, Díaz no quiso pronunciarse más que para ir allanando el terreno: "Yo ya he dicho con claridad mi posición. Pregúntele al resto. Mi voluntad es agotar pero no depende sólo de mí; los demás parece que están en otra cosa".