Raúl del Pozo compara a Pablo Casado con la "derecha salvaje" y el "fascismo" europeo

El Mundo le estampa a Sánchez la realidad. "Casado vetará en el Senado el plan de gasto del Gobierno" y "Puigdemont amenaza con retirar el apoyo a Sánchez". Parece que el presidente va a tener varias raciones de su propia medicina: no es no. Aunque a él no parece importarle, se le ve de lo más contento en el sillón de la Moncloa, con su perrito, sus avioncitos… Arcadi Espada cree que los peperos "han hecho bien en elegir a Pablo Casado porque en la política de nuestro tiempo es peor lo conocido que lo por conocer". Sin embargo, "contradiciendo el sentir general, según mi afición y costumbre, yo sostengo que el que realmente vuelve y se abre paso entre la maleza reaccionaria que a derecha e izquierda crece es Ciudadanos". Podría ser una buena oportunidad para hacerse con los votos de los no ideologizados, que los hay. David Gistau habla de las esencias. Resulta que "los partidos de izquierda son mejores cuanto más de izquierda son, cuanto más sectarios y doctrinales, mientras que a los de derecha el manejo de valores propios los hace monstruosos". Sí, son insoportables, qué cruz. Dan ganas de votar a Pablo Casado sólo por fastidiarles. Raúl del Pozo compra el discurso con el que la izquierda ha recibido a Casado. "Es lógico que sea al candidato que menos gusta a la izquierda, pero si gusta demasiado a la derecha se va a quedar sin votantes. Girará hacia la prudencia, aunque no sea ésa la última tendencia europea con una derecha salvaje cercana al fascismo ante la cual Casado parece un moderado". A quien está haciendo prudente últimamente Raúl del Pozo es a Celia Villalobos.

El País dice que "el PP bloqueará el plan presupuestario de Sánchez en el Senado". ¿Cómo hizo Sánchez con los presupuestos del PP antes de cambiar de opinión para comprar el voto del PNV en la moción de censura? ¿Cómo hizo Pedro Sánchez con su legendario noesnoismo?, actitud por la cual le pusieron a parir en El País. Algunos tenemos memoria. Y vergüenza. Rubén Amón también le dedica su columna al pobre Rivera. De los titulares a las columnas, cómo es la vida. "El trastorno del escenario político español debe resultarle especialmente traumático a Albert Rivera". Eso pasa por vender la piel del oso antes de cazarlo y no estudiarse detenidamente el cuento de la lechera. Algunos se lo avisamos. Considera Amón que Sánchez y Casado representan "un antagonismo perfecto, pero la rivalidad enfatiza precisamente la pinza de conveniencia a la arrogancia de Albert Rivera y el aislamiento de Ciudadanos". Tras pintarle este panorama negro a Rivera, le abre una ventana a la esperanza, un agujero por el que respirar. "La única manera de diferenciarse consistiría en levantar la caspa doctrinal que Casado ha incorporado a su discurso de investidura. Rivera podría y debería explayarse en el caladero del centro". Vamos, que lo mismo podría abrirse un hueco entre los que no comulgan con la extrema izquierda de Sánchez y sus socios ni comparten los principios de Casado sobre la vida, la familia y todo eso.

ABC nos cuenta "las prioridades de Casado: Cataluña e integrar al sorayismo". Aunque el periódico se dedica a darle a Sánchez hasta en el cielo del boca. La ensalada de tortas comienza en el Astrolabio de Bieito Rubido. "Es chocante que Sánchez pida responsabilidad a Pablo Casado. Él, que instaló el no es no en la política española (…) Debería de una vez por todas convocar elecciones, si de verdad quiere ser responsable". Continúa en el editorial. "Pronto ha olvidado Sánchez su destructiva campaña del no es no cuando el PP necesitaba al PSOE para dar estabilidad al país y pronto ha olvidado su promesa de convocar elecciones". "Es él quien en apenas cincuenta días de gobierno ha radicalizado la acción política y ha dividido a la sociedad". "Exigir responsabilidad al PP cuando su propio partido se ha echado en brazos del independentismo a cambio de sus votos es una inmensa contradicción". Es una inmensa cara dura, diría yo. "Si alguien está actuando con irresponsabilidad para satisfacer a Podemos y al separatismo es el único presidente de nuestra democracia que gobierna con 84 escaños". Ignacio Camacho tampoco se ahorra el gusto de estamparle el no es no a Pedrito. "En España solo esta autorizado a decir que no es no Pedro Sánchez (…) Cuando gobierna la izquierda, el jefe de la oposición está obligado a comportarse de modo amable". Y si no te pliegas a sus deseos ya sabes, que si crispas, que si derecha extrema, que si facha. En fin, suponemos que Pablo Casado ya viene con el rodaje hecho y se lo pasará por el arco del triunfo.

La Razón dice que "La minoría absoluta de Sánchez se desmorona". Marhuenda dice que "la situación sólo refleja la realidad parlamentaria del partido del Gobierno y de su presidente. Sánchez está en una minoría absoluta y depende, mal que nos pese, con los votos de unas formaciones políticas muy poco comprometidas con la estabilidad de la nación". De hecho, ni les hables de nación. Pero eso ya lo sabía Sánchez, con su pan se lo coma. "Casado ofrecerá a Santamaría pactar los candidatos de 2019". Que se ande con ojo Casado y no peque de ingenuo. Que tome nota de la sobrada de Arenas en el AVE. "Tendrán que contar con nosotros que somos un 42%. Yo seré secretario del Grupo en el Senado. Además, esto puede durar lo mismo que Hernandez Mancha". Lo mismo más que integrar debería preparar el finiquito de algunos.

La Vanguardia dice que "Puigdemont avisa a Sánchez que le pondrá difícil su apoyo". El editorial constata que "la radicalización del PDeCAT pone más cuesta arriba la legislatura de Sánchez". Quien con niños se acuesta...