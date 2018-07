Carles Puigdemont se va de Alemania rumbo a Bélgica para continuar con su "lucha" por la "independencia" catalana, cuentan este miércoles los muchos diarios alemanes que se han hecho eco de la nuevamente multitudinaria rueda de prensa del ex presidente catalán.

Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung y la pública ZDF recogen, entre otros, lo dicho por el nacionalista, que, dicen, piensa continuar con su "lucha" en el "exilio", ahora en Bélgica. Los diarios recogen el periplo que llevó a Puigdemont a una cárcel alemana y cómo el tribunal acabó dejándole en libertad. También destacan cómo la situación se ha "relajado algo" en España tras la moción de censura contra Rajoy que ha situado en el poder a Pedro Sánchez y se hacen eco de la "reciente" reunión de Sánchez con Torra, quien sigue considerando a Puigdemont el presidente "legítimo".

Pero no todo es equidistancia y buenas palabras para el catalán: el Süddeusche Zeitung arranca su crónica refiriéndose a Puigdemont, en tono condescendiente, como el "pequeño señor enfadado" para hablar de los 75 minutos que utilizó para despedirse de Alemania y arremeter contra España. "No utilizó todo el tiempo para dar las gracias", dice el periodista, que relata cómo el ex presidente aprovechó el acto para presentar su nuevo "movimiento" para la secesión.

También cuenta qué contestó Puigdemont ante las preguntas más espinosas de los varios periodistas extranjeros presentes: la posibilidad de una nueva fuga de empresas -"esa es la versión que el oficialismo quiere vender"-, la supuesta ayuda de Rusia en la causa separatista y lo hipotético de que la UE tolere una secesión dentro de su territorio. "Ya pertenecemos a Europa", "no pueden prohibirlo", contestó el catalán.