La guardia pretoriana de Sánchez enseña los dientes a Puigdemont y le amenaza con elecciones

El Mundo cuenta que "Justicia eleva la consulta sobre la inviolabilidad del Rey Emérito". Le están buscando compañía a Urdangarín, que se encuentra muy solito en chirona. La polémica de ayer se centro en una posible convocatoria de elecciones. "El Gobierno amaga con adelantar elecciones si hay bloqueo separatista". Hombre, no es que amague, es que no le quedará más remedio. Como dice uno de los editoriales, "el gobierno está sufriendo en tiempo récord el efecto suflé. Presa de la euforia al verse en Moncloa, Sánchez se vino arriba y empezó su mandato incumpliendo su promesa de convocar elecciones en un tiempo razonable". Él con su astronauta, con su gobierno bonito, con sus aviones en la puerta de casa y de pronto ¡pumba!, se encuentra con que está "completamente maniatado", "no hay día que pase sin que Puigdemont amenace a Sánchez", el PP ya le ha devuelto el no es no con el déficit y Podemos exigiendo que se cargue la monarquía. "Se confirma que lo único razonable para salir del atolladero político sigue siendo, como antes de la moción de censura a Rajoy, dar la voz a los españoles en las urnas". Vamos, Pedro, libéranos de la mordaza. Raúl del Pozo cuenta que hasta Podemos le ha dicho que "no hay números para el Gobierno de Pedro Sánchez". "El tirón del PSOE en las encuestas, la dificultad de aprobar los Presupuestos, llevarían a Pedro Sánchez a convocar elecciones antes de que su Gobierno quede a merced de sus aliados y sus enemigos. Algunos áulicos le dicen al oído: deprisa, deprisa, Pedro, que viene la tormenta". Una, que no es áulica, también se lo dice. Vamos, Pedro, la suerte te acompaña.

El País no quiere ni oír hablar de elecciones. Como será la cosa que llevan la noticia del día en un sumario chiquitín que hay que encontrar con gafas de aumento escondido tras los incendios en Grecia, una multa por depurar mal las aguas residuales, Ryanair, el Bréxit, cualquier cosa menos elecciones. Opta Anabel Díez por darle la vuelta a la tortilla. "El Gobierno avisa de que irá a las urnas si sus aliados tensan más la cuerda". Bueno, Puchi estará temblando allá en Berlín. Por lo demás todo es atacar a Casado. Jabois por reunirse con Aznar. "La foto de Pablo Casado y José María Aznar en la sede del PP es un documento impresionante". Sí, nos quedamos de piedra, ¡Aznar es del PP! Lo mismo que si nos dicen que Pedro Sánchez se ha reunido con Felipe González, nos da un soponcio. Sandra León tira más por lo de facha, ultra, extrema derecha. "El discurso de Casado cala por el mismo motivo que calan otros en Europa". Un tal Jorge Fabra incluso se dedica a dar lecciones de responsabilidad al PP y a Ciudadanos por el déficit. "El PP y Cs ya han anunciado su voto en contra (…) un ejercicio de irresponsabilidad ". ¿Responsabilidad? ¿El tipo que mantuvo bloqueada España durante meses porque no es no, y no es no, y qué parte del no no ha entendido señor Rajoy? Casado le puede cantar a Sánchez aquello de Malú: 'Tu has sido mi maestro…'.

ABC: "El Gobierno reconoce su extrema debilidad. Su plan de agotar el mandato se tuerce". Bieito Rubido, inasequible al desaliento, pide elecciones en un largo y único editorial. "Elecciones ya". "El gobierno es legal, pero nada democrático". "El PSOE ha mentido y engañado a los españoles" y "el presidente también ha mentido". "Los españoles tienen derecho a expresar en las urnas si quieren o no que les gobierne un presidente no electo en coalición con separatistas y proetarras. Es inadmisible comprometer la unidad nacional y la progresión económica que legó el PP al capricho de un presidente no votado. No hay salida al final del túnel de Sánchez. ABC demanda elecciones". ¿Dónde hay que firmar? Ignacio Camacho asume el papel de poli bueno. "Ahora mismo el PSOE goza de ventaja en las encuestas y sus adversarios no han acabado de adaptarse al nuevo marco; Podemos tiene a su líder de baja, Cs rumia su desconcierto y el PP está literalmente en cuadro, pendiente de adaptarse a su nuevo liderazgo. Sánchez no volverá a encontrar a sus rivales en un estado tan precario. Aun dispone de coartadas porque no ha debido asumir ningún fracaso". Los astros están contigo Pedro, a qué esperas, lánzate hombre. Si hasta tienes el gobierno hecho y todo, un demócrata como tú no puede temer a las urnas.

La Razón dice que "Sánchez asume un adelanto electoral pero no antes de 2019". Que no, que le dejen disfrutar un poquito más de la Moncloa, coger aviones oficiales cuando le pete, sentirse el puto amo. Marhuenda necesita vacaciones ya. Sugiere a Sánchez que "explore nuevas alianzas en el arco parlamentario, incluso abriendo negociaciones de fondo con el PP". ¿Que Pedro Sánchez, que compite con Podemos por la extrema izquierda, se alíe con el PP para gobernar? ¿Que el PP, al que echaron con cajas destempladas de La Moncloa sostenga el gobierno de Sánchez? ¿Quieres cargarte a Casado antes de empezar? Marhuenda, va siendo hora de que visites a un médico, estás mu mal.

La Vanguardia, en la línea de El País, dice que "el gobierno advierte al PDeCAT de un adelanto electoral". Hasta aquí llega el eco de la carcajada de Puigdemont. Marius Carol tienta al presidente de facto de Cataluña con unas monedas de oro. Dice que "están en juego 460 millones más para Cataluña". ¿En serio cree el director de La Vanguardia que esto va de pasta? ¿En serio quiere vender el director de La Vanguardia que a un forajido, que va a tener que vivir huido un tiempecito, le importan una higa 400 milloncejos para mejorar los hospitales en Cataluña? ¿Se engaña él o nos toma por imbéciles? Puigdemont no tiene nada que perder y apretará las tuercas a Sánchez lo que considere. Y, si quiere, que convoque elecciones. A Puchi le da igual quién esté en Moncloa. Quiere la independencia. Y punto.