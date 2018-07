Puigdemont se despide de Alemania: "No tardaré 20 años en pisar suelo catalán"

Carles Puigdemont se ha despedido de Alemania con una rueda de prensa en la que ha asegurado que no va estar veinte años sin pisar suelo catalán. "No sé si tardaré veinte años en pisar suelo español, pero sé que no tardaré veinte años en pisar suelo catalán. Hoy mismo podría pisar suelo catalán en el Estado francés", ha declarado el expresidente de la Generalidad fugado.

Persiste en que la república catalana es un hecho y en la validez del referéndum ilegal del 1-O. De nada sirve que se le recuerde en esa votación sólo participó el 43% del censo según los datos de los propios organizadores. Tampoco tiene en cuenta que más de la mitad de la ciudadanía en Cataluña es contraria a la independencia. Su obstinación es tal que no hay cuestión que le aparte del cuadro mental republicano.

"Casa de la república"

Según ha anunciado, el sábado abandonará Alemania con su familia para regresar a Bélgica, a la mansión en Waterloo que el separatismo llama la "casa de la república". Tiene en mente poner en práctica el "consejo de la república" ideado como gobierno paralelo a la Generalidad. Sus partidarios le preparan una gran fiesta de recibimiento con el presidente sustituto, Quim Torra, en primera fila.

Pretende estar al margen de la política española. Aparenta que no le interesa, que no controla el grupo parlamentario del PDeCAT en el Congreso y que sus preocupaciones son otras, si bien advierte que "si Sánchez ha recibido nuestros votos lo normal es que corresponda y mientras eso sea así no hay motivo para retirar el apoyo".

Reconoce que "con el cambio de Gobierno ha habido un cambio de lenguaje, pero hay que pasar de los gestos a los hechos". A pesar de la validez del 1-O, Puigdemont asegura que no rechazaría un referéndum a la escocesa e insisten en el derecho de autodeterminación como principio y fin del diálogo con el Estado. Respecto a la retirada del sueldo como diputado, Puigdemont resta importancia a la medida. Ha presumido de la "solidaridad de mucha gente que desde antes del 1-O nos ayuda". "Con nuestros salarios -añadió- no habríamos llegado hasta aquí".

El expresidente catalán mantiene su agenda de denuncia y presume de la fortaleza de su última iniciativa, la Crida Nacional per la República. Ya cuenta con cuarenta mil adhesiones, más que todos los partidos independentistas, alega.