Santamaría intenta controlar el 40% del poder del nuevo PP y Casado le dice que no

Las heridas siguen abiertas. Soraya Sáenz de Santamaría reapareció en escena exigiendo puestos en los órganos de dirección del PP. Una representación "digna y proporcional" de más del 40%, en línea con el resultado que obtuvo en el congreso del PP. Pablo Casado se revolvió, y dejó claro que será él quien elija a su equipo aunque su intención sea integrar. El encuentro entre ambos fue breve y frío: poco más de media hora de reunión en dos fases, antes y después de las votaciones del Congreso. Por el contrario, el presidente demostró gran complicidad con María Dolores de Cospedal, a quien se llevó a una comida-homenaje con cerca de 200 cargos tras reunirse con ella.

La Cámara Baja vivió uno de esos días frenéticos, protagonista de contubernios por doquier en pasillos y rincones del hemiciclo. La tensión entre los dos principales sectores del PP se hizo más que palpable a pesar de los llamamientos a la unidad. Entre reunión y reunión, Santamaría tuvo un aparte con Fernando Martínez-Maillo y José Luis Ayllón,sus dos escuderos. Con Javier Arenas, que es senador y no diputado, se vio el día anterior. Mientras, Casado estuvo largo rato charlando con Juan Ignacio Zoido, clave en sus buenos resultados en Andalucía. Se taparon en varias ocasiones la boca con la mano para lograr mayor discreción. En uno momento determinado, Santamaría y Cospedal se encontraron en la denominada M-30 del Congreso.

La reunión entre Casado y Santamaría resultó un fracaso, vistas sus comparecencias posteriores. El primero le ofreció formar parte del Comité Ejecutivo, pero ella se negó a hablar de su futuro político sin antes situar a sus afines en el nuevo organigrama del partido. "Mi interés primero es lograr la unidad del partido", aseguró después en declaraciones a los periodistas. "Luego seguiré en política y no necesito ningún puesto", añadió, no entrando a valorar la posibilidad de ser candidata por Madrid. "Generosidad", clamaron desde el entorno de la exvicepresidenta.

El nuevo líder del PP se negó. "No se puede pasar de la lista más votada a la proporcionalidad en apenas dos días", censuró públicamente. "No hay bandos ni equipos que tengan que negociar nada porque todos han ganado", añadió Casado. Ambos sí acordaron no mover a los barones provinciales y autonómicos que apoyaron a Santamaría. Por ejemplo, a Juan Manuel Moreno en Andalucía, con quien el presidente se verá el sábado en Córdoba.

La situación fue tal que los equipos de quienes se enfrentaron por el poder del PP se volvieron a reunir por la tarde. En la mesa, Teodoro García y Javier Maroto del lado del presidente y Fátima Báñez y José Luis Ayllón del de Santamaría. Fue un encuentro muy largo a pocas horas horas de que se celebre en Barcelona su primer Comité Ejecutivo. "No hemos terminado, nos hemos dado un descanso para hacer una serie de consideraciones. Avanzamos adecuadamente", destacó Ayllón tres horas después. El resultado, de momento, son varios nombres: según ha trascendido, tres personas próximas a Santamaría, Marimar Blanco, Iñaki Oyarzabal y Sergio Ramos, entrarán en la Ejecutiva del PP.

En la ciudad condal, Casado dará este jueves la lista de todos los integrantes de su nueva dirección. "Tienen que ser personas de su confianza, con las que pueda trabajar bien", defendieron desde su entorno. Él no quiso dar pistas pero en el PP se instaló la percepción de que una mujer se hará cargo de la secretaría general. En las quinielas, Dolors Montserrat, Isabel García Tejerina, Fátima Báñez o Rosa Romero. En Es La Mañana de Federico, Cayetano González aseguró que Casado pensó en María San Gil para número dos pero que ella lo rechazó por razones familiares y personales, extremo que no confirmó Génova. Maroto y García Egea serán hombres clave de su gobierno en la sombra.