Cómo encontrar gangas para viajar en agosto

Agosto sigue siendo la época favorita de los españoles para viajar. Tras este mes estrella, el 38% se tomará su merecido descanso en julio, mientras la opción favorita de otro 35% será septiembre, según el último estudio de TripAdvisor.

El informe también revela que el 81% de los viajeros tiene previsto mantener o aumentar su presupuesto de vacaciones. El presupuesto más habitual para el 40% de los encuestados es el que va desde los 1.000 a los 3.000 euros, aunque en esa cifra se incluye el transporte, el alojamiento y todo tipo de gastos de ocio y consumo. El segundo gasto medio más habitual está entre los 800 y los 1.000 euros, y es el que ha previsto un 16%. Casi la mitad de los españoles (48%) reservará un tour o comprará entradas por internet para disfrutar en estos días.

El periodo medio de las vacaciones más habitual para el 29% va desde los 10 a los 14 días.Sin embargo, el 25% prefiere desconectar de 15 a 20 días, mientras que el 20% se conforma con una semana.

Cuidado con agosto

Los que se decanten por agosto deberán tener en cuenta que el mes que viene es donde se van a concentrar la gran parte de los desplazamientos. Esto implica que, además de estar abarrotado cualquier destino que elijamos, todo suele ser más caro, desde el alojamiento hasta el vuelo.

Como cada año, el destino rey de este verano será de playa y estará dentro del territorio nacional. El Levante y Andalucía, son las zonas más populares de España, por lo que para no hacer un roto a nuestros bolsillos este mes es recomendable optar por playas de la costa norte del país o por destinos de interior.

A nivel internacional es recomendable estar atento a las nuevas rutas que abren las aerolíneas porque las inauguran con ofertas y promociones. También, es conveniente utilizar comparadores de vuelos para elegir el mejor precio. Destinos como Islandia o Escocia son perfectos en agosto debido a las buenas temperaturas. Para comer, evitar las zonas céntricas de las ciudades que visitemos nos permitirá reducir considerablemente nuestras factura.

Pedir un crédito rápido puede ser una de las opciones más interesantes para no quedarse sin vacaciones si no se dispone de los ahorros necesarios para costear el viaje. Con Monedo Now, sin más trámites que rellenar una sencilla solicitud online y esperar unos minutos a que se produzca la validación, es posible tener el dinero en tu cuenta de forma fácil y sencilla.