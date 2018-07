Sugieren a Felipe VI que envíe a su padre al exilio en 'El País'

El Mundo dice que "Casado rechaza una cuota de sorayistas en su dirección". Esto no es exacto, le ha ofrecido a Soraya un puesto en el comité ejecutivo y ella ha dicho que no. Lo que ha hecho Casado es ponerle los puntos sobre la íes a las imposiciones de la Doña. Y qué tonito usó la señora. Se ve que todavía no ha digerido que ya no manda. El Mundo respalda a Soraya en sus pretensiones. Dice Javier Redondo que "el concurso de Saénz de Santamaría es necesario y muy útil", que "representa el ala izquierda del partido" y aporta "experiencia y competencia". Y dossieres, no nos olvidemos. "El PP no está para prescindir de cuadros y mucho menos de la infatigable ex vicepresidenta del Gobierno" que puede dotar al partido de "materia gris". Vamos, que Casado es tonto de baba y debe obedecer sin rechistar a Soraya la lista. Como Casado no tome nota de Pedro Sánchez y saque la guadaña entre Soraya, Arenas y su séquito mediático se lo comen con patatas.

El País abre con la ola de inmigrantes, ahora migrantes. "La llegada de migrantes desborda a los servicios de acogida españoles". Como todos los veranos, por otra parte. "Casado niega a Santamaría la cuota de poder que pedía para su equipo". Soraya no pide, impone y exige. Mariola Urrea acomete la difícil tarea de hablar de don Juan Carlos y la que está cayendo. "Para hacer frente ahora a las consecuencias del comportamiento de quien fuera el titular de la Corona apenas quedan ya mecanismos capaces de mitigar los daños sobre el Rey, que no pasen por sugerir a su padre un exilio voluntario y discreto. Más difícil solución tiene todavía el tratamiento de aquellas prácticas conocidas y que, de probarse ciertas, vulneran la ley. Aunque la Constitución protege al Rey emérito, parece obvio que no ayudará a la Corona tener que recurrir al privilegio de inviolabilidad". "A nadie se le escapa que asistimos a un proceso de deterioro continuado de la Corona que erosiona de manera ¿irreversible? sus anclajes dentro del sistema político (...) Felipe VI va a necesitar más determinación para afrontar un incierto futuro para la Corona lastrado por una herencia en la que sobran activos tóxicos. Ha llegado el momento de ver cómo administra su propia iniciativa". ¿Y qué va a hacer el hombre si su padre era un viva la virgen, por decirlo finamente? Eso no tiene remedio. A lo mejor sería bueno un referéndum monarquía-república. Sólo imaginar que, por ejemplo, Pablo Iglesias puede llegar a ser presidente de la república le garantiza a Felipe ganar por goleada.

ABC: "Casado enseña los galones a Soraya". "Santamaría reclama su cuota de poder en el nuevo PP y el líder de los populares, amable pero contundente, rechaza sus exigencias y le recuerda que él ganó el congreso". Menos mal que le echó narices y puso en su sitio a la señora. ABC no piensa dejar que Sánchez se vaya de rositas con el asunto del avión. Jesús Lillo dice que lo peor es cómo lo ha gestionado. "Lo más sensato hubiera sido reconocer desde el primer momento la debilidad de un capricho", pero "los complejos ideológicos le impiden reconocer su condición de nuevo rico". "De mal en peor, el presidente del Gobierno se lleva a su mujer al FIB que es al PSOE lo que los tablaos a los señoritos que llevaban de fiesta a sus propias. De 'agenda cultural' va uno solo o con el ministro del ramo, no con la mujer". Gabriel Albiac es rotundo. "Un político está en su derecho de divertirse como le dé la gana. Pero la entrada se la paga él. Y el desplazamiento. Que a él le pagan el sueldo". Lo de la agenda cultural parece que no ha colado.

La Razón dice que "Santamaría se queda y presiona para colocar a los suyos en el PP". Y con qué maneras. Ahora entiendo que Federico la llame bolita de azufre, menuda bruja. "Peleará para que los puestos clave no recaigan en afines a Cospedal". Esto es la guerra. "Hay quien apunta que la derrotada de las primarias no se retira a la espera de ver qué pasa con la investigación del máster". Y si no, ya se encargará ella de fabricarle otro dossier. Tiene suerte Casado de que Atresmedia se haya puesto de su lado. Si hubiese sido al contrario se desayunaría y se acostaría todos los días con un especial en La Sexta para cocerlo a fuego lento. Marhuenda dice que "la actitud de la exvicepresidenta no es el camino si lo que de verdad se quiere es lo mejor para el PP. El mercadeo y la exigencia de cuotas son propios de otros ámbitos y negociaciones, pero no deberían ser parte de un diálogo entre compañeros". Compañeros. Muy gracioso, Marhu. "El nuevo líder tiene el derecho y el deber de armar el PP conforme a su criterio para explotar la potencialidad de sus miembros. No necesita tutelas ni supervisores. Cada uno tiene que asumir el lugar que las primarias le señaló. Cuanto antes". Soraya todavía tiene que asumir que en un par de meses ha pasado de mandar en todo a no ser nadie y que, además, en su partido la detestan. Con lo bien que se debe estar en el Banco Santander, hija, yo no me lo pensaría ni medio minuto.

De la La Vanguardia sorprende el titular de Carmen del Riego. "Las exigencias de Santamaría para el nuevo PP bloquean la integración. La exvicepresidenta exige a Casado una representación del 43% en la dirección". Pues si hasta Carmen del Riego, a la que daba la voz en todas las ruedas de prensa del Consejo de Ministros la tiene manía, cómo debe ser la Sorayita. La locatis Pilar Rahola vuelve a olvidarse la medicación. "El fascismo ha llegado a Catalunya con su cara violenta y ha puesto en la diana al independentismo". No cariño, el fascismo lleva años instalado en Cataluña con su cara violenta y ha puesto en la diana a los no independentistas. "Algún día podemos tener una desgracia", dice. Inés, pide que te refuercen la escolta, esto es una amenaza clara.