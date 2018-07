No hay autocrítica sino crítica... de la oposición. El presidente del Gobierno ha defendido este jueves su uso del Falcon presidencial para ir a un festival de música con el argumento de que "es como se desplaza el presidente del Gobierno".

En rueda de prensa en Moncloa junto al presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, Sánchez explicó que "después de esta polémica he preguntado... ¿cómo se desplaza el presidente del Gobierno?". Y la respuesta que le han dado en el complejo de la Moncloa ha sido que "lo decide el departamento de seguridad de Moncloa que recomienda que todos los transportes y la movilidad se hagan por medios aéreos".

De esta forma defendió su actuación y cargó contra los partidos de la oposición por poner el foco en su utilización del avión presidencial: "Creo que la oposición de Ciudadanos y el PP... no es tanto el medio por el que se transporta al presidente del Gobierno sino a quién se transporta", dijo con una sonrisa. Y añadió: "No lo han asumido pero ése no es mi problema. Les pido que lo asuman y que nos centremos en los asuntos que afectan a los ciudadanos".