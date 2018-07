El presidente del PP, Pablo Casado, ha participado este lunes ante la Junta Directiva del PP de Madrid por primera vez desde que accedió al cargo. "Para el PP ha acabado el periodo de gracia con Pedro Sánchez", ha dicho Casado, que horas antes, en el comité de dirección, afirmó que ya se preparan para unas elecciones.

Ante el PP de Madrid, Casado ha hablado de Cataluña y ha lanzado un aviso a Sánchez: el PP exigirá la aplicación del artículo 155 si Sánchez mantiene una posición "tan ambigua" frente al separatismo. En su opinión, el mensaje de Carles Puigdemont avisando a Sánchez de que el periodo de gracia se le ha acabado evidencia que "algo habrán negociado bajo la mesa" de lo que "no han informado". "Nos dieron pistas con la reunión que mantuvieron en Moncloa Pedro Sánchez y Quim Torra con ese orden del día vergonzante", ha enfatizado.

Según Casado, el PP exigirá a Sánchez que "no ceda ante el chantaje de los secesionistas" ni "dialogue con los que quieren romper la unidad de España". "Si sigue con esta posición tan ambigua, el PP va a solicitar la aplicación del 155", ha advertido, para recordar que el PP tiene "mayoría absoluta" en el Senado.

En su intervención, también ha defendido una política de inmigración "realista" y "no buenista" y ha replicado a quienes le llaman radical por sus posiciones en este tema que dicha expresión viene de la palabra "raíz" y supone "tener las cosas claras", hablar con "independencia" y "no ir por las ramas", además de ser "fiel a los principios". Según ha dicho, cuando ha gobernado el PP, "no ha habido problemas con la acogida de inmigrantes".

Ha defendido que los principios del PP no solo son los correctos sino que además han sido "los más eficaces", y ha pedido una política de inmigración que tenga en cuenta en primer lugar la seguridad y en segundo la solidaridad. En su opinión, lo primero que hay que hacer es garantizar la seguridad en las fronteras y tratar la inmigración "en origen", con una mayor implicación del Frontex (la agencia europea de la guardia de fronteras y costas), con la coordinación con las armadas de países vecinos y con el apoyo a la Guardia Civil y la Policía. Un apoyo tiene que incluir la "censura" a las agresiones con cal viva, como las dirigidas a agentes de la Guardia Civil hace cuatro días en un asalto a la valla de Ceuta.

En cuanto a la solidaridad, Pablo Casado ha reiterado esta tarde que la izquierda "no tiene el monopolio de los buenos sentimientos".

Entre los asistentes a la Junta Directiva ha estado Esperanza Aguirre, que a la entrada ha dicho a los medios que aunque no piensa volver a la primera línea sí le ha hecho "mucha ilusión" que Casado haya sido elegido. "Considero que ha sido providencial en este momento tan difícil para España", ha dicho.