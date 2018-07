Anson acude en socorro de Zaplana, en peligro de muerte ante la indiferencia de la juez

"Emergencia en Interior por la llegada de unos 10.00 inmigrantes", dice El Mundo. En su editorial señalan que "Sánchez confunde sus deseos con la realidad". "Resulta imposible, por mucho que el Gobierno de Sánchez se empecina en hacer ver lo que no existe, entablar una negociación ordinaria entre el Estado y el ejecutivo catalán en un contexto de chantaje de los independentistas a Sánchez, con los intolerantes de los comités de defensa de la república acosando al juez Llarena con los ayuntamientos de mayoría separatista empeñados en no cumplir la ley para despejar las calles de símbolos partidistas, con una administración catalana que ha reactivado tanto la estructura de embajadas como las cuantiosas subvenciones a la prensa afín". "El expresidente catalán sigue decidido a acaudillar un movimiento de tintes populistas que aspira a suplantar las instituciones propias del del autogobierno catalán por un entramado ilegal alrededor de una ridícula Casa de la República, y, por tanto, perpetuar el desafío secesionista. Ésta es la realidad y no la que pretende hacer ver el Gobierno". El cuento de nunca acabar. Anson alza la voz por la vida de Zaplana, en prisión provisional pese a sufrir leucemia, con informes médicos que recomiendan su excarcelación por grave riesgo para su salud, mientras la juez se niega reiteradamente a atender estas peticiones. Un asunto ausente en la mayoría de los medios de comunicación. Otro gallo cantaría si fuera un etarra o uno de los presos golpistas. "A mí me ha estremecido el informe médico de la clínica estadounidense MD Anderson de Texas, en el que se advierte de peligro de muerte si continúa en prisión (…) "No existe riesgo de fuga ni de destrucción de documentos. Eduardo Zapalana, si la juez Isabel Rodríguez Guerola así lo decide, dispondría en su domicilio de una atención médica y psicológica que la prisión no le puede dar. Somos muchos los que pensamos que, por razones médicas y humanitarias, la magistrada podría reconsiderar el caso Zaplana y aliviar su situación". ¿A qué está jugando la juez? ¿Y si muere en la cárcel por no atender las recomendaciones de los médicos? ¿Qué le ocurre a esta señora? ¿Por qué no actúa el órgano de control de los jueces? Se la están jugando.

El País se empeña en situar a Casado en la extrema derecha europea. "Casado se une a la corriente que agita en la UE el discurso antimigratorio" que sí, que sí que es un facha redomado. En el editorial trata de meter en vereda al joven político, "Es evidente que Pablo Casado va a repolitizar su proyecto, la pregunta es hacia dónde. Lo puede hacer moderando su retórica si decide pasar página de la campaña de primarias", y entonces El País promete ser bueno y dejar de insultarle, "o por el contrario, puede optar por mantener un estilo ultra con reminiscencias, en formas y fondo, que hoy encarna la joven estrella emergente del conservadurismo europeo, el canciller austriaco Sebastián Kurdz", en cuyo caso que se prepare para desayunarse todos los días con descalificaciones en este periódico. "Con un triple frente abierto contra el progresismo, el feminismo y el cosmopolitismo, el joven canciller ha dado entrada a un nuevo estilo en la derecha europea caracterizado por conjugar una apariencia moderna y un fondo ultra, una derecha dura sin complejos". Y eso no puede ser de ninguna de las maneras. La derecha tiene que tener complejos, muchos complejos, sólo la izquierda puede ser ultra sin ningún problema.

ABC lleva hoy la primer encuesta desde que Casado ganó las primarias. "El PP comienza a recuperarse con la llegada de Casado a la presidencia". "Apenas dos meses después de que el PSOE accediera a La Moncloa por la puerta de atrás son mayoría los españoles que piden elecciones ya", insiste el editorial. A Isabel San Sebastián se le ha ocurrido una original idea. Que "Casado debería integrar en una fuerza conjunta a Arrimadas y San Gil". El caso Isabel, es que son de partidos diferentes. "España se descose a velocidad vertiginosa", "se acerca peligrosamente al abismo", hay que "salvar esta nación centenaria". Para ello quiere "integrar en una fuerza conjunta a quienes con mayor valentía plantan cara en cada región a la presión nazionalista. En Cataluña ese partido es Ciudadanos y su lideresa Inés Arrimadas" y en el País Vasco "nadie encarna la resistencia heroica como María San Gil". ¡Qué de consejos le están cayendo a Casado!.

La Razón también tiene su encuesta, básicamente igual que la de ABC. "Casado frena la caída del PP". Editorializa Mahuenda sobre la huelga de taxistas. "Tal vez se puede reprochar a los taxistas que la huelga se haya llevado a cabo sin los suficientes servicios mínimos, que se hayan producido lamentables accesos de violencia, pero no que les asistan razones para exigir de la Administración las mismas reglas para todos (…) Sin duda las nuevas plataformas aspiran a cumplir los estándares abaratando precios y, en consecuencias, costes salariales, lo que a la larga , acabará con la competencia". Puede, pero lo mismo dejar una ciudad sin taxis es tirarse piedras sobre el propio tejado. Cabify y Uber deben estar haciendo el agosto. Muchos usuarios de taxis que jamás se habían planteado apuntarse a esas plataformas ya se han dado de alta al no poder contar con los taxis. Si un ciudadano necesita ese servicio y el taxi no se lo da, no va a mirar las razones de la huelga salvaje, llama a Cabify o a Uber y santas pascuas.