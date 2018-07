La queja del único amigo de los taxistas: "Tuve que aguantar un informativo de la SER"

El Mundo dice que "Los taxistas doblegan a Fomento tras bloquear las grandes ciudades". Zurra durísima en el editorial tanto al Gobierno como a los taxistas. "El sector del taxi planteó ayer un chantaje a todos los españoles" mientras que "tras la reunión entre el Gobierno y el gremio de taxistas acabó éste doblegando a Fomento". No obstante, los taxistas están crecidos al ver que se pueden pasar las leyes por el forro, cortar calles e incluso acampar en ellas sin que nadie diga esta boca es mía y "van a seguir conculcando los derechos de todos los ciudadanos". Les sale gratis. "El Ministerio de Fomento ha acreditado su insolvencia". Ábalos de hecho ni aparece. "Resulta absolutamente intolerable que los taxistas tomen como rehenes a los ciudadanos mientras la Administración permanece impasible" incluso ante "los episodios de violencia que han causado destrozos en los coches de Uber y Cabify (…) Ya que el Gobierno no es capaz de promover la competencia, al menos, que frene la inaceptable escalada de movilizaciones de los taxistas". Pues como no mande los tanques… Lo de El Mundo con Casado empieza a ser ya una manía persecutoria incomprensible. "La Complutense exculpa a Casado pero constata que hubo 'interés en el alumno'". El Mundo no constata sin embargo en qué consiste ese interés en el alumno, y si lo hubiera habido por parte de quién, y si es el único caso en todas las universidades de España en el que se ha producido un 'interés por el alumno'. El editorial atribuye al archivo "luces y sombras" y asegura que hubo "presiones". ¿Las presiones las hizo Casado? ¿Las pidió Casado? No da nombres, ni información, basta con sembrar sospechas. ¿Está Soraya detrás de esta persecución implacable a Pablo Casado? Estamos acostumbrados a ver estas prácticas en algunos medios de comunicación, pero no es propia de El Mundo.

El País dice que "Sánchez pondrá fin con una ley a los recortes educativos del PP", "si la aprueba el Congreso". Puf, sus socios estarán frotándose las manos. A sacar la chequera. El editorial también es muy crítico con los taxistas. Incluso con el Gobierno. "No es razonable (ni admisible) negociar bajo la presión de una protesta violenta en las calles. Eso se llama intimidación. Para que sea posible el acuerdo es imperativo que los manifestantes garanticen que no habrá casos de violencia contra los competidores", dice. El que tiene que garantizar que no haya casos de violencia, y en su caso castigarlos, es el gobierno y el ayuntamiento, no los manifestantes. "Dilatar las manifestaciones en la calle, en las que fácilmente brota la violencia, no es el mejor modo de defender le futuro del taxi". Les da a los taxistas una de arena reconociendo que la VTC "tiene que someterse a las mismas normas que los taxis" y una de cal, "el taxi tiene que reconocer que los VTC han venido para quedarse". Es más, con esta huelga y las agresiones les están convirtiendo en víctimas. "El usuario, que no entiende la violencia y sufre la ausencia de un servicio esencial, no va a renunciar a la comodidad de las plataformas". Más bien al contrario, al no haber taxis, Uber y Calify se están forrando estos días con nuevas altas.

ABC dice que "los taxistas bloquean Madrid contra Uber y Cabify". Hoy Bieito Rubido disfruta como un niño sacudiendo a Sánchez, "ese señor al que nadie votó para ser presidente del Gobierno y que ocupa La Moncloa", dice en su Astrolabio para criticar la negociación con los indepes. A los taxistas también les reparte de lo lindo. "Han convertido un conflicto presuntamente laboral en un auténtico desafío al orden público" y "el gobierno de Sánchez no está encontrando de momento soluciones". "Es imprescindible, sin monopolios excluyentes a favor de unos u otros, la supervivencia del negocio del taxi, y que este no compita en inferioridad de condiciones frente a determinados abusos de los VTC. Sin embargo, es igualmente abusivo decretar un cierre patronal del taxi, y transformar un ejercicio de protesta en auténticos actos vandálicos". También la inmigración le pone en bandeja a Rubido darle leches a Sánchez. "El gobierno socialista ha corrido a esconderse tras el PP para eludir su responsabilidad". Donde Marlaska "no veía colapso alguno, el ejecutivo ve ahora motivos para lanzar a Europa una petición urgente de ayuda". Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. "Si nada hubiera cambiado desde que el PSOE accedió al poder, quizá fuera defendible la remisión que hace el Ejecutivo al PP, pero sí ha habido novedades. El Gobierno no solo decidió acoger el Aquarius, sino que convirtió su llegada a Valencia en una exhibición mundial" y "propició el negocio de las mafias tratando por igual al inmigrante que llega legalmente que al que lo hace ilegalmente, incluso con violencia". Así que, que no escurra el bulto. Hace un día precioso para ABC.

La Razón tiene una excelente noticia. "Sánchez ya tiene el real decreto ley para poder exhumar a Franco". ¡Por fin! A ver si dejan de dar la murga con la momia y nos ocupamos de las cosas que le afectan a la gente. "Los taxistas amenazan con bloquear España". Marhuenda avisa que "el sector del taxi puede perder la batalla de la opinión pública si persiste en una protesta que está siendo abusiva, con puntos de violencia inadmisibles". Visto lo visto, ya la han perdido. Sólo en La Razón les queda un amigo, José María Marco. "Los taxistas son mis amigos. Me han sacado de apuros, me he reído con ellos, he aprendido muchas cosas y, salvo cuando tuve que aguantar un informativo de la SER, jamás he tenido la menor queja del servicio". Pero hombre, taxistas, para un amigo que os queda y le ponéis la SER. EsRadio, hay que poner esRadio, que es donde aún os queda algún que otro amigo, aunque lo de liarse a patadas y ocupar los espacios públicos no ayuda.

La Vanguardia dice que "Fomento acepta las demandas del taxi, pero sigue la huelga". Igualito que en Madrid, oye. ¿Pero es que entre los taxistas catalanes no hay indepes? El editorial da algunas recomendaciones para sortear la huelga que van a encantar a los taxistas. "Refuerzo de todos los demás medios públicos de transporte, incluidos los VTC, autobuses lanzadera para el turismo" y plantearse "obligar a los taxistas a cumplir servicios mínimos. O incluso habría que estudiar hasta qué punto es legal el bloqueo de la movilidad urbana y exigir responsabilidades judiciales por ello". Si esto lo dice Pablo Casado le ponen de facha para arriba.