Taxistas agreden a un grupo de periodistas en la Castellana

Los ánimos están caldeados y no sólo contra los usuarios y clientes de los coches VTC de Uber y Cabify. Este martes por la mañana en pleno paseo de la Castellana, colapsado por la protesta del Taxi, un grupo de manifestantes se ha encarado con los periodistas que tomaban las declaraciones de Rafael Mayoral, diputado de Podemos.

El podemita Mayoral había dado un "canutazo", como se conoce en argot periodístico a las declaraciones improvisadas a grupos de periodistas, en el paseo de la Castellana, donde se había acercado para apoyar la causa de los taxistas.

En ese momento un grupo de manifestantes se ha acercado para increpar a los periodistas, los ánimos se han caldeado y ha terminado en agresión, con dos periodistas afectadas, una de ellas nuestra compañera de esRadio, Rocío Regidor. Ella misma ha captado el momento con su micrófono y después lo contaba en Twitter:

Ha lanzado un bofetón que me ha afectado directamente aunque no me ha hecho nada, me ha movido las gafas. Muchos de los presentes lo han visto, le han separado de nosotros y se lo han llevado. Este no es el camino, nostros hacemos nuestro trabajo