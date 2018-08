Casado avisa a Sánchez de que pedirá el 155 si hay "alguna cesión" al separatismo

Casi tres horas de reunión. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, mantuvieron este jueves un extenso encuentro en el que el popular quiso poner sobre la mesa que "no va a pasar una" al Ejecutivo en Cataluña y que, "si hay alguna cesión" al separatismo, "solicitaremos la aplicación del artículo 155".

En el caso de que se dé esta circunstancia, el líder popular estaría dispuesto a ir más allá en la aplicación de este artículo constitucional con propuestas como la intervención de TV3 y también aplicar medidas para que frene el hostigamiento a los hijos de los guardias civiles en algunas escuelas catalanas.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, Casado insistió en que se "quiere" fiar del Gobierno de Pedro Sánchez, pero al no estar muy convencido de ello, advirtió que será "tremendamente exigente" y, si en algún momento piensa que está "contemporizando" con los separatistas o cediendo, será el primero en denunciarlo.

"El monopolio de los sentimientos no lo tiene la izquierda"

Casado llegó a Moncloa con este aviso y con una larga lista de reivindicaciones que le expuso a Sánchez durante dos horas y cuarenta y cinco minutos. Los Presupuestos, el posible acercamiento de presos o la inmigración fueron otros de los temas que trataron.

Precisamente, en materia de inmigración, unas horas antes de esta cita, Adriana Lastra había cargado desde Ferraz contra el popular asegurando que "el único efecto llamada que había es un efecto llamada a la xenofobia" por parte de Pablo Casado. El presidente del PP quiso responder a la portavoz socialista asegurando que aunque le "insulten" no va a cambiar su actitud que, aclaró, no se puede equiparar con la "xenofobia" sino que responde a la "responsabilidad con la que hay que afrontar" este asunto.

"Soy de todo menos radical, extremista o de extrema derecha, que me llamen lo que quieran. No voy a contestarles porque tenemos que tener una buena relación institucional y voy a defender mis ideas con vehemencia y sin complejos, pero sin ofender a nadie", dijo para después apuntar: "El monopolio de los sentimientos no lo tiene la izquierda".

Casado también expuso a Sánchez que "el PP no va a aceptar ningún acercamiento de presos terroristas a las cárceles de País Vasco". El líder del PP también pidió Sánchez un compromiso para que se eviten los actos de homenaje a terroristas y anunció que propondrán en el Congreso una nueva Ley de Memoria, Dignidad y Justicia.