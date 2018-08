Los CDR se revuelven contra ERC y el PDeCAT y exigen desobediencia o dimisión

El personal más radicalizado del separatismo, los miembros de los "Comités de Defensa de la República" (CDR), está soliviantado. Sospechan que el Govern de la Generalidad no atiende a las obligaciones derivadas de su propio discurso, la aplicación del "mandato" del 1-O. No acaban de digerir el resultado de la comisión bilateral del miércoles, que ERC y Junts per Catalunya acepten seguir negociando a pesar de la negativa del Gobierno a la autodeterminación y la liberación de los presos.

"Desobedeced o dimitid" es la exigencia que los CDR han elevado a manifiesto. Exigen la constitución de un gobierno que aplique la república proclamada. Este jueves, un grupo de unas cincuenta personas adscritas a los comités se ha manifestado en la sede de ERC. Ha habido momentos de tensión. Los CDR han hecho pintadas y empapelado la fachada con sus carteles. Acusan a los republicanos de "autonomistas", de "traicionar al pueblo". ERC recuerda a estos grupos que Junqueras, Romeva, Forcadell y Bassa están en prisión y Marta Rovira y Meritxell Serret, en el "exilio". También que durante décadas fue el único partido independentista.

También ha habido una marcha de los CDR en los aledaños de la sede de la CUP que se ha extendido después por diversos puntos. Alrededor de un millar de personas ha respondido a la convocatoria de los CDR. También se han pasado por la sede del PDeCAT, protegida por furgonetas de los Mossos. Algunos mostraban cartulinas rojas para mostrar su rechazo por el retroceso autonomista. La CUP los ha agasajado. Dicen que "toman nota" y agradecen "el toque de atención".

Los ánimos están caldeados en los grupos CDR. Un día después de que el consejero de Interior, Miquel Buch, anunciara que los Mossos han abierto diligencias por el escrache al juez Llarena, la Policía Nacional ha detenido en Palafrugell a un individuo relacionado con el incidente. Los CDR están indignados con el hecho de que el "Govern" no haya reaccionado a la detención. Exhiben unos carteles con la leyenda "el pueblo manda" y no parecen dispuestos a contemplar impasibles las teóricas cesiones de sus representantes políticos.