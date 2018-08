Profesoras y una agencia estatal avalan la defensa de Casado sobre el Máster

La juez Carmen Rodríguez-Medel, exasesora de Rafael Catalá, está recopilando todos los indicios antes de decidir si eleva o no la causa contra Pablo Casado al Tribunal Supremo. Ha practicado este jueves una importante ronda de interrogatorios. Sobre la mesa, presuntos delitos de falsificación documental, prevaricación, malversación de fondos públicos y cohecho. Y varias incógnitas, sobre todo, las particularidades del método de evaluación al alumno y el proceso de convalidación de asignaturas.

La investigación parte de la sospecha de que personas vinculadas la Partido Popular disfrutaron de privilegios a la hora de cursar el Máster en Derecho Autonómico. La Guardia Civil ha remitido al Juzgado de Instrucción nº51 de Madrid un informe con la relación profesional y política de otras tres alumnas imputadas: María Mateo Feito, hija de la exasesora de la Consejería madrileña de Educación María Teresa Feito; Alida Mas Taberner, subsecretaria de la Consejería valenciana de Educación durante la etapa de Francisco Camps y María Dolores Cancio Álvarez, que colaboró en varias publicaciones junto al catedrático y director del posgrado Enrique Álvarez Conde.

Versiones de las profesoras

La profesora Pilar L. S. Ha explicado que, cuando Casado se matriculó en el Máster para el curso 2008-2009, los alumnos estaban exentos del Trabajo Fin de Máster, requisito que sí se exigió en promociones posteriores. Esta antigua integrante de la Comisión de Convalidación por su condición de vicerrectora de Títulos Propios y Posgrado coincide con el criterio mantenido por la Universidad Rey Juan Carlos.

Avala la defensa de Casado desde que estalló el escándalo. Al presidente del PP le convalidaron 18 de las 22 asignaturas y habría presentado cuatro trabajos para el aprobado de otras cuatro materias. Son exactamente los mismos estudios que cursó años después la expresidenta Cristina Cifuentes, imputada también en la causa.

Por su parte, la docente Alicia López de los Mozos, que calificó un trabajo de Casado, no recuerda ningún detalle del máster en aquel curso: ni si acudió o no a las clases, ni si la asistencia era obligatoria ni el método de convalidación. Según su versión, no conserva los correos electrónicos porque borró los mensajes en una actualización.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha remitido un informe en el que indica que el máster que cursó Casado se regulaba por un Real Decreto en el que no era necesario presentar un TFM.

Están citadas un total de diez personas, entre ellas, el catedrático Enrique Álvarez Conde, director del Máster y defensor hasta ahora de la regularidad del mismo y el exrector de la Rey Juan Carlos Fernando Suárez. Si aprecia "indicios cualificados", la juez tendría que elevar exposición razonada al Tribunal Supremo, el único órgano jurisdiccional competente para investigar y enjuiciar al también diputado Casado.