Euforia en la cocina del CIS Masterchef: somos un revuelto de ajetes y un filete de lechuga

El Mundo dice que "El primer CIS de Tezanos catapulta a Pedro Sánchez y hunde al PP". A Tezanos le ha quedado niquelado, oye. El editorial señala que "si todas las encuestas hay que cogerlas con cautelas", no digamos ésta, "cocinada por quién hasta hace unos días ha sido un destacado miembro de la ejecutiva del partido en el Gobierno". Le ha salido un CIS muy sabrosón para Pedro. Reconoce, no obstante, el "efecto rebote que ha generado la investidura de Sánchez como también han constado otros sondeos. Los socialistas se benefician especialmente de la caída de Podemos". ¡A descorchar el champán! La encuesta tiene algunas carencias, según el editorial. Se hizo antes de las primarias del PP, "de ahí que no quepa sino relativizarla mucho". Además Tezanos se dedicó a preguntar a la gente "en un momento dulce para el Gobierno, arruinado poco después con el baño de realidad", siempre tan dura y cruel. Pero lo que levanta "inevitables sospechas de partidismo que minan la credibilidad del CIS" es que lo haya elaborado uno de los amiguetes que ha colocado el presi por doquier. La regeneración. "El presidente es rehén de los partidos populistas y nacionalistas que le han aupado en La Moncloa". Vamos, Pedro, la suerte te sonríe, las encuestas te miman, ¿a qué esperas para convocar elecciones y quitarte de encima esos socios tan tocapelotas?

El País dice que "El efecto Moncloa convierte al PSOE en primera fuerza, según el CIS". Efecto Moncloa, efecto Sánchez, efecto luna de miel, hoy es el día de los efectos especiales. "Sánchez se convierte en el segundo líder mejor valorado solo superado por Joan Baldoví", ese político valenciano internacionalmente conocido. Hay que jorobarse, y luego quieren que nos creamos las encuestas. "El nuevo líder del PP, Pablo Casado, no aparece aún en esa encuesta". Qué raro. ¿Será por qué cuando se hizo no era el líder del PP? Cuenta El País que "el ministro más aplaudido es el titular de Ciencia, Pedro Duque". Seguramente porque es el único que le suena de algo a la gente. Me imagino la cara de los encuestados cuando les pidieron que valoraran a los ministros, corriendo a Google para que no les tomaran por unos ignorantes desinformados. El analista Kiko Llaneras se pregunta "de dónde salen los nuevos votos del PSOE. En realidad de todas partes", se contesta. De pronto todo el mundo que hace dos meses iba a votar a Rivera ahora ha decidido votar a Sánchez, naturaca, oiga. Además dice este sesudo analista que el jefe del CIS, Tezanos, el coleguilla de Pedro, no ha cocinado nada, que el CIS está crudo. "Estos datos son una traslación directa de las respuestas de los entrevistados. El único dato que pasa por un modelo del CIS es la estimación de voto, y coincide en lo esencial con todos los sondeos". Qué duda cabe, por Dios. Y por Casado no te preocupes Pedro, "el congreso habrá generado atención para el partido conservador y eso suele producir una mejoría en las encuestas, aunque casi siempre dura poco". Venga, Pedro, cumple tu palabra y pon las urnas, es tu momento.

ABC dice que "PP y Cs critican la cocina del primer CIS de Sánchez". ¿No les ha gustado el guiso? Pues yo creo que ha quedado en su punto. Especialmente el postre de Podemos está delicioso. El editorial regaña a Casado porque en su reunión con Sánchez "debió incidir en la falta de palabra de Sánchez" con las elecciones. "La convocatoria electoral debería ser inmediata porque España tiene una presidente y un gobierno que nadie ha votado en la urnas, por muy legítimo que sea. Ni es mayoritario, ni gobierna con solvencia. Casado no puede dejar de denunciarlo". A Casado no le conviene ahora, no está maduro. Aprovecha Sánchez, antes de que crezca Pablo, convoca elecciones.

La Razón flipa con "El milagro del CIS: el PSOE se dispara y Podemos se hunde". "Una montaña rusa", dice el editorial. "La intención de voto de los españoles es cambiante. Eso es relativamente normal. Los aciertos y errores de los partidos marcan la intención de voto de los ciudadanos. Lo que no lo es tanto es que esa supuesta intención de voto suba y baje de manera tan vertiginosa". Pablo Iglesias se veía presidente hace un par de años, Rivera se veía presidente hace dos meses, nadie quería a Pedro Sánchez, y ahora mira, todo patas arriba. A ver si os aclaráis, leche, así no hay quien trabaje. Lo del PSOE en la encuesta de Tezanos es "un ascenso meteórico". Debe ser por tener un astronauta en el Gobierno, el efecto Pedro Duque, podríamos llamarlo. Otro Pedro, Pedro Narváez lo califica de "CIS Masterchef". "El efecto Moncloa provoca una euforia desatada en las cocinas del CIS (…) El PSOE es una verbena de verano que saca a bailar a media España en un pasodoble lisérgico. Todo es de color". Qué bonito, se nota que Narváez está de vacaciones. "Quien lleva la sartén por el mango también nos mete en la cazuela y nos rehoga a su antojo. Los españoles somos un revuelto de ajetes y un filete de lechuga". Eso lo serás tu, yo prefiero ser algo más refinado, no sé, un lenguado a la meunière, o un souflé, más apropiado para el día.