Sánchez deja en el aire si seguirá la legislatura si fracasan sus PGE: "Es difícil pero no imposible"

En pleno mes de agosto y casi dos meses y medio después de acceder al cargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este viernes por primera vez en Moncloa durante una hora y quince minutos para hacer balance de su breve mandato. Un "cambio de época", ha solemnizado más de una veintena de veces, "en la que la democracia se ha encontrado a sí misma y los ciudadanos se reconocen en su Gobierno".

Crecido por la encuesta del CIS, conocida justo el día anterior, y que le otorga nueve puntos más que antes de ser presidente del Gobierno, Sánchez ha valorado el último barómetro de opinión como "una foto fija que nos anima a seguir adelante". Preguntado por si esto podría servir de aliciente para una convocatoria electoral pese a su promesa de agotar la legislatura, Sánchez asegura que su intención no es "aguantar sino avanzar" y que "este gobierno no gobierna a golpe de encuesta" sino que se centra "en los intereses generales y no particulares". Y se ha hecho eco de este sondeo para sentenciar tajantemente que "este Gobierno sí representa a la mayoría social de este país", aunque el anterior había ganado las elecciones y éste cuenta con sólo 84 diputados en el Congreso.

Una minoría cualitativa que consiguió sumar a la absoluta en la moción de censura que derrocó a Mariano Rajoy pero que no tiene visos de repetirse cuando se vote la nueva senda de estabilidad en el mes de septiembre y los posteriores Presupuestos Generales del Estado de 2019. "Este Gobierno sale a aprobar los Presupuestos y la senda de estabilidad", afirmó tajante el presidente. Pero, ¿qué ocurre si fracasa?, fue la pregunta tantas veces formulada. No hubo respuesta.

"Siento no ser muy explícito. Si yo fuera a una negociación con el ánimo de que no va a salir es como un jugador que va a un partido diciendo que lo va a perder. Nosotros queremos reconstruir el Estado de Bienestar. Espero que la senda de doble estabilidad que ofrece cuente con el respaldo de los grupos parlamentarios. Ya sé que no lo van a apoyar pero en todo caso apelo a la responsabilidad de todos".

Una votación que también reconoció será "difícil pero no imposible". "Ya sabíamos que iba a ser difícil pero que sean fáciles o difíciles las votaciones en el Congreso no es lo que más le importa a este Gobierno sino que sean útiles". Una victoria o fracaso en la votación de la ley más importante del año que no quiso vincular al final o a la continuidad de la legislatura que fue la pregunta más reiterada, incluyendo su exigencia como líder de la oposición, de presentar una cuestión de confianza o convocar elecciones si no se aprobaban las cuentas públicas.

Tampoco contestó a la pregunta. Pero sí dejó caer una pista al responder a su promesa inicial, en su primera comparecencia parlamentaria, sobre que convocaría elecciones "cuanto antes". La clave: la estabilidad. "A lo mejor es que yo no me he explicado muy bien. Yo tracé una hoja de ruta muy clara que era que antes de convocar eleciones había que logar la estabilidad y en ello estamos". Y de ahí que sea tan relevante la cuestión que hoy ha dejado en el aire el presidente Pedro Sánchez: qué pasará si esa estabilidad fracasa una vez más y sus posibles socios rechazan en el Congreso la Ley más importante del año.

De momento el discurso oficial es que "el Gobierno tiene su hoja de ruta, vamos a seguir trabajando haciendo y cuando termine la legislatura se convocarán elecciones". Pero como reconocen en privado fuentes del Ejecutivo, "las elecciones se podrían convocar en cualquier momento".

El "extremista" Casado

Especial relevancia cobraron las palabras de Sánchez sobre su interlocutor popular en Moncloa. Apenas 24 horas después de su extensa reunión, el presidente del Gobierno ha utilizado el atril presidencial para arremeter contra el nuevo líder del PP mostrando su preocupación por su carácter extremista. "Me preocupan algunas declaraciones extremistas que se están produciendo en las últimas semanas. Plantear desde partidos conservadores algunas afirmaciones para confrontar territorios o personas no es bueno", afirmó.

En sus tres horas de conversación, Sánchez explicó que "lo que le dije a Casado es que hay que hacer oposición de Estado" porque "hay cuestiones que trascienden una legislatura como Cataluña, la inmigración o la cuestión de ETA y los presos de ETA. Lo que le pido a Casado es ser coherente con lo que ha hecho su propio partido".

A vueltas con Franco

Tampoco concretó el presidente cuándo se exhumarán los restos mortales del dictador Francisco Franco después de que el anuncio se hiciera hace ya más de un mes. "Lo vamos a hacer muy pronto, muy pronto pero si hemos esperado 40 años esperad unos días". No concretó la fórmula, si se hará a través de un real decreto ley, pero sí que es importante "hacerlo con garantías" y que el Congreso no será un problema porque el Ejecutivo se limita a "cumplir el mandato del Parlamento que ya aprobó esa decisión".

Mando único en el control de fronteras

En el capítulo de acuerdos tras el Consejo de Ministros, Sánchez anunció el nombramiento de un mando único de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el control de fronteras con el objetivo de frenar la inmigración ilegal. "Se trata de ordenar operativamente el control de fronteras, centraliza la coordinación y el seguimiento de todas las actuaciones realtivas a la inmigración ilegal y los medios necesarios para coordinar los recursos humanos y materiales disponibles".

El Rey irá a Barcelona

Otro de los anuncios se ha producido en el turno de preguntas. Tras la ruptura de relaciones del presidente de la Generalidad, Quim Torra, con el rey Felipe VI, el presidente ha anunciado que el monarca sí asistirá este verano a los actos de homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. "Todas las autoridades estarán presentes. Es un aniversario que exige de todos la solidaridad de respeto a las victimas. Así es y así espero que sea. No hay mas cera que la que arde". No hizo ninguna declaración sobre el clima vivido el año pasado con insultos y ofensas al monarca desde el sector independentista.