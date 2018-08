Preocupación por el estado mental de Pedro Sánchez

El Mundo destaca que "El Rey irá al 17-A y Sánchez espera que Torra le respete". Chungo, esperar que Torra respete al Rey es vivir en un mundo de fantasía o de enajenación mental preocupante. Francisco Rosell alucina con la comparecencia del habitante de Moncloa. Se quedó flipado con que Sánchez "se mostrara ufano por la buena marcha de la economía" cuando "son todo parámetros que todavía deben computarse en el haber de la gestión del Partido Popular". "Sánchez parece sentirse tan cómodo con el legado en esta materia de su principal rival político, hasta el punto de hacerlo suyo". De hecho era como si estuviera hablando Rajoy en el cuerpo de Sánchez. Terrorífico.

El País dice que "Sánchez rechaza abrir "ninguna" vía judicial más con Cataluña". ¿Con Cataluña? Los asuntos judiciales son con los golpistas, no con Cataluña. Este periódico está hecho una pena. La información no dice ni palabra del balance económico y debe ver tan mal a su presidente que ni se atreve a editorializar. Lo mismo le están dando vueltas a ver cómo consiguen que Sánchez no parezca un zumbado y lo dejan para mañana.

ABC se explaya. "Sánchez convierte el Consejo de Ministros en un acto de propaganda". "En su primer rueda de prensa en dos meses proyecta imágenes triunfalistas de sí mismo y afirma que su llegada supone 'un cambio de época'". Con todo, lo que más preocupa a Bieito Rubido es que "Sánchez dijo ayer representar el deseo político de la mayoría de los españoles, y eso es sencillamente mentira". Bieito, calma, tiene síntomas de pérdida de memoria. Parece que se le ha olvidado que nadie le ha votado y está en Moncloa con 84 diputados y por el apoyo de separatistas y podemitas, no con el voto de los españoles. "Sánchez incorporó a su rueda de prensa la proyección de una serie de fotos de su álbum presidencial. Nunca se había visto algo así: el Consejo de Ministros convertido en un acto de propaganda partidaria". "Para ese gobierno que los españoles no han elegido no existen límites en la propaganda". Tal vez se creyó que era un documental sobre sí mismo y no una rueda de prensa. Preocupante, muy preocupante. ¿Hay equipo de psicólogos en Moncloa?

La Razón titula "Sánchez resistirá sin presupuestos". O eso cree, porque dice Marhuenda que está "fuera de la realidad". "Que el político por autonomasia del no es no tilde de "extremista" y "radical" al líder de la oposición sólo puede atribuirse al tacticismo electoral, que admite todos los cinismos, o a una fuga de la realidad, lo que sería más preocupante, si cabe, por tratarse del actual presidente del Gobierno". La rueda de prensa tuvo "intervenciones que rayaban en el surrealismo". A José María Marco lo que más le inquietó "fue su declaración de felicidad. Hay que subrayarlo, porque es algo raro por parte de un político, más aún de un presidente de Gobierno". Sobre todo con los problemas que tiene encima, entre Cataluña, inmigrantes, taxistas, sus socios... sólo por mencionar algunos. Sí que es raro. Para llamar urgentemente a un psicólogo fue la cara que puso cuando un periodista que quiso ser original le hizo una pregunta "personal" sobre cuál había sido su peor momento desde que se hizo con La Moncloa. Sánchez le miró sonriente, estupefacto, encogiéndose de hombros, como diciendo 'pero qué me pregunta usted, si tengo el BOE -llegó a decir que hay que ver la de cosas que se pueden hacer desde el gobierno- , tengo un avión a la puerta de casa que me lleva donde quiero, puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Mal momento? Soy feliz, tío, qué preguntas me haces.

La Vanguardia sube la apuesta de El País y dice que "Sánchez rechaza más frentes judiciales contra Catalunya". ¿Contra Cataluña? Que se sepa no hay ningún frente judicial contra Cataluña, sino contra los golpistas. Godó es el único que no cree que Sánchez está como una chota. Se congratula de que "el presidente del gobierno crea que se trata de una crisis política que se debe abordar desde la política". "La visión de Sánchez es realista. Sabe que la solución del problema catalán requerirá mucho tiempo". ¿Y eso es realista? Hasta el propio Enric Juliana ha dicho que no tiene solución. Claro, que qué se le puede pedir al periódico responsable de que Cataluña esté en guerra civil. El sentido de culpa por lo que han hecho les debe estar pasando factura.