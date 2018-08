La diputada de Cs denuncia al ginecólogo que la llamó "mala puta"

La diputada de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Lorena Roldán, ha denunciado los insultos y amenazas que ha recibido por parte de un ginecólogo independentista que la llamó "mala puta" y amenazó con "aparte de dos hostias", rociarla "con estiércol" a través de las redes sociales.

Según ha informado Ciudadanos, los insultos y amenazas han tenido lugar después de que Roldán haya dicho en Catalunya Ràdio: "Queremos estabilidad y con Torra hay de todo menos estabilidad".

Oculto tras el pseudónimo "Guilli", el ginecólogo Guillem Cabero Riera, insultó y amenazó a Roldán a través de un mensaje publicado en Twitter: "Cómo se puede ser tan mala puta. ¿Queréis estabilizar con comandos fascistas de cara tapada? Ven a Osona y también te estabilizaremos a vuestra manera, y aparte de dos hostias te rociaremos con estiércol. Tu fragancia natural. Cerda."

El mensaje se borró posteriormente y la cuenta "Guilli" fue eliminada definitivamente pocas horas después.

La concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, no ha dudado en defender a su compañera de partido a través de las redes sociales. Se ha dirigido al tuitero anónimo como "querido cromañón" y ha reclamado el derecho de Roldán a "ir a Osona o donde le parezca". Villacís ha concluido su mensaje firmando como "otra mala puta".

Querido Cromañon: Mi compañera @Lroldansu irá a Osona, y a donde le parezca. Me da que no es muy de pedir permiso, ni a Vd. ni al resto de su piara. Firmado: Otra mala puta#NoNosCallarán pic.twitter.com/D3LqA8Fj3B — Begoña Villacís (@begonavillacis) August 4, 2018

A través de la misma red social, el presidente de Cs, Albert Rivera, ha mostrado su apoyo a Lorena Roldán, "insultada y amenazada por los separatistas", y le ha agradecido su defensa "de la democracia y la unión" con valentía.

Todo mi apoyo a nuestra compañera @Lroldansu, insultada y amenazada por los separatistas. Gracias por defender la democracia y la unión junto al resto de compañeros de @CiutadansCs, eres valiente, ánimo. #Nonoscallarán https://t.co/DNQ0lhxtSL — Albert Rivera (@Albert_Rivera) August 3, 2018

Lorena Roldán, en esRadio

Lorena Roldán ha dicho en esRadio que los insultos y amenazas que ha recibido "no es el único, tiene otros mensajes de odio hacia el colectivo de Ciudadanos. Lo he puesto en conocimiento de los Mossos de Escuadra, pusimos la denuncia y quedamos ya en manos de la investigación policial".

Según la diputada "esto es una muestra más de la ruptura que hay en la sociedad catalana y de la irresponsabilidad por parte de los partidos independentistas que no condenan la violencia. Debido a ello estamos viendo estas campañas de acoso" como la sufrida por ella, Arrimadas y otros miembros de Cs.

Sobre el insólito artículo de Quim Torra de ayer inventándose ataques a separatista, Roldán no se extraña. "¿Qué podemos esperar de un señor supremacista, que ha insultado a millones de catalanes simplemente porque no pensamos como él, que nos llama bestias, que nos dice que tenemos una tara en el ADN, para ellos no somos catalanes, somos españoles que vivimos en Cataluña? ¿Cómo podemos esperar que la Generalidad condene estos actos violentos? En Cs condenamos la violencia venga de donde venga y esperamos lo mismo por parte de los independentistas".

En cuanto a la retirada de los símbolos golpista de los espacios públicos, Roldán dice que "nosotros estamos dando cumplimiento a una sentencia judicial. Hemos instado a los autoridades competentes para que retiren esta simbología ideológica y cumplan la sentencia, pero vemos que nadie hace nada, el señor Sánchez también se dedica a mirar hacia otro lado porque le interesa para poder mantenerse en Moncloa por algunos meses más. Torra, incluso amenaza con multar a los que cumplimos la ley . Y el señor Sánchez dice que esto es normalidad, yo no sé que más tiene que pasar en Cataluña para que Sánchez reaccione".