La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha denunciado en una entrevista en Es la mañana de Federico de esRadio que los "homenajes públicos" a etarras "no pueden ser permitidos" y que las víctimas "arrastramos un sistema penal totalmente injusto".

Respecto al homenaje al asesino Santi Potros, Ordóñez ha dicho que se lo "hicieron en un lugar privado" y que "no hay ningún lícito penal cuando ellos han hecho el homenaje, la comilona, en un lugar privado. Nosotros, eso, nunca lo vamos a denunciar. No lo podemos denunciar". "Lo que sí nos ha llamado la atención es que creíamos que este sanguinario, este asesino en serie era un poco apestado por la izquierda abertzale, por el entorno proetarra. Pues quizá no sea tan apestado", ha apostillado.

Sobre el etarra Potros, Ordóñez ha agregado que "este desgraciado no se ha arrepentido. Es verdad. Claro que no se ha arrepentido". La hermana de Gregorio Ordóñez ha lamentado que las víctimas arrastran "un sistema penal totalmente injusto" y responsabiliza de ello "a los legisladores, a los políticos de este país". "Hay muchas cosas que denunciar, a este Gobierno y al anterior", ha añadido.

Ordóñez ha señalado que España tiene "un sistema de liquidación de condenas totalmente injusto, que les hace redimir penas y quedarse con estas condenas ridículas" y ha recordado que "todos los gobiernos han acercado presos", y que la posición de su colectivo no pasa por oponerse "a ningún acercamiento": "Lo que estamos pidiendo a este Gobierno y le estamos rogando que nos escuche es que les exija el repudio a ETA. Que rechacen a ETA. Que renieguen de ETA".

Sobre el acoso a Pablo Casado en Vitoria, ha dicho que el nuevo presidente del PP estaba en "el núcleo duro" del PP de Rajoy y, "en cuanto al escrache, eso pone más de actualidad lo que desde que Covite llevamos denunciando: que el odio de ETA sigue más vivo que nunca". "En el País Vasco y Navarra existe el mayor índice de sociedad radicalizada de toda Europa. Y el Gobierno anterior lo ha conocido y no ha querido, le ha dado igual", ha rematado.