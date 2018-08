El presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho este lunes, o sea, en el mismo día en que la juez de Instrucción número 51 de Madrid elevaba al Tribunal Supremo el caso en el que investiga las presuntas irregularidades en el máster que cursó el líder de los populares, que "difícilmente se puede considerar como regalo" algo que no es un "título finalista" y niega que conociera a "las personas que me hubieran podido dar ese regalo". "En ningún caso yo he recibido algún regalo", ha insistido.

El presidente del PP ha dicho que "lo que se me ha hecho a mí no se le ha hecho a nadie", y se ha referido a las titulaciones falsas de algunos rivales socialistas. "Tengo absoluta tranquilidad y absoluta transparencia, y no tengo ningún inconveniente en seguir hablando de ello", ha añadido.

"Los ciudadanos no tienen que demostrar su inocencia" ha recordado Casado que también le ha explicado a un periodista que "la ética no la marcan ni los periodistas ni los políticos" sino la Ley. Además, ha insistido en varias ocasiones en que durante todo el caso ha sido "absolutamente transparente" y que, por supuesto, seguirá colaborando en lo que le pida.

El presidente del PP no sólo se ha mostrado convencido de su inocencia sino que ha destacado que se está elevando a categoría de fundamental algo que en realidad no suponía ninguna ventaja, pese al tratamiento que le dan algunos medios: "No estamos hablando de una oposición, no estamos hablando de una licenciatura, estamos hablando de algo irrelevante de lo que en algunas ocasiones se ha informado en términos capciosos".

Casado también ha recordado que en aquel momento no era una persona relevante: "Hace diez años yo no era nadie", ha comentado, "sólo un recién nombrado diputado regional sin ninguna capacidad de influir en la administración pública".

"Prórroga indebida" de la instrucción, según el PP

Fuentes del PP señalan a Libertad Digital que con este paso termina un periodo en el que Pablo Casado se ha visto jurídicamente indefenso mientras que la jueza del caso, Carmen Rodríguez Medel, ha practicado diligencias que afectaban a Casado de manera directa y exclusiva. Así, los populares creen que estas diligencias suponían una "prórroga indebida" de la jurisdicción que no tendría cabida en el ordenamiento legal.

Las mismas fuentes recuerdan que durante el proceso se han demostrado como ciertas todas las explicaciones que Casado ha venido dando, por ejemplo que las convalidaciones se realizaron según la norma vigente y por los órganos establecidos por la misma.

También ha quedado probado que ninguno de los alumnos de ese curso realizó un Trabajo de Fin de Máster y que varios de los alumnos habían acordado con la dirección del máster cursar las asignaturas pendientes a través de trabajos tal y como hizo Casado, por lo que no habría ningún trato de favor. A este respecto, el propio Casado recalcaba en la rueda de prensa que "si algún profesor indicó a algún alumno algo distinto de los demás tendrá que responder él",