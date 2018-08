"Las televisiones declaran el Apocalipsis con el asunto de Casado"

El Mundo dice que "Casado afronta una grave crisis por el 'regalo' de su máster". Que el joven líder del PP no es santo de devoción de este periódico ya quedó claro, así que tampoco sorprende que el editorial se frote las manos. "En apenas dos semanas, Pablo Casado ha pasado de la euforia a ver seriamente comprometida su carrera política como líder del centro-derecha", dice todo esperanzado. ¿Está Soraya por ahí? "Según la jueza, existen fundadas sospechas de que Casado recibió el mimo trato privilegiado que las otras tres imputadas". ¿La otras también eran diputadas del PP? El periódico que dirige Francisco Rosell da por hecho que Casado sacó sobresalientes de manera "arbitraria, no hizo ningún trabajo, ningún examen y nunca acudió a clase". Los trabajos los presentó a la prensa, pero no debía haber ningún periodista de El Mundo ese día. "Sea como sea, en el Supremo, Casado tendrá la oportunidad de defenderse judicialmente, cosa que hasta ahora no ha podido hacer y explicar detalladamente su versión sobre ocurrido". Os sea, que El Mundo ha condenado a Casado sin que éste haya podido defenderse judicialmente ni explicar su versión de lo ocurrido. ¿Está El Mundo en competición con Nacho Escolar, ese periodista sin estudio alguno pero hijo de Arsenio Escolar?

El País dice que "La juez ve indicios de delito en Casado y lleva su caso al Supremo". Mira tu por dónde, hoy sí que tenemos editorial, no como con la rueda de prensa de Pedro Sánchez. "La idea de regalo es esencial en todo este asunto. Y con la idea de regalo, la introducción de una distinta vara de medir a los alumnos que en un momento dado pretendían conseguir un máster en la URJC. La descripción que hace la juez de las anomalías que el equipo que conducía Álvarez Conde introducía para favorecer a un grupo de elegidos choca de manera escandalosa con lo que deberían ser las reglas de juego, iguales para todos, en un proceso de formación académica". Lo mismo a la que habría que investigar es a la universidad. Si la universidad regaló el máster a Casado por su "relevancia política", ¿qué relevancia política tenían las otras alumnas elegidas? En fin, a ver si cuando Casado tenga la oportunidad de defenderse y explicarse en sede judicial nos quedan las cosas más claras, aunque a algunos les dará igual, eso hay que darlo por hecho.

ABC dice que "Sánchez evita defender al Rey del acoso de los separatistas". Duros reproches en el editorial. "Pedro Sánchez evitó un expreso y contundente respaldo al Rey en plena campaña virulenta del independentismo catalán contra el jefe del Estado. Todo por no desairar a los soberanistas". Sánchez convirtió la audiencia en Palma "en un acto de agravio a la Corona, al menos por omisión". Luis Ventoso se sorprende de que "en algunas televisiones se ha declarado el Apocalipsis con el asunto Casado. Es un asunto relevante, que debe ser contado y debatido, pero cuya gravedad es menor frente al hecho ya probado de que tenemos un presidente de España rehén del separatismo incapaz de mover un dedo por su Rey". Hombre. Luis, no compares. Casado es del PP. Dice Bieito Rubido que el auto de la juez es "una exageración" y pone en cuestión "la calidad de la investigación judicial", menos mal que lo van a revisar otros jueces. "A primera vista parece desproporcionado abrir una investigación penal sobre estos hechos, que más bien debería haber sido analizados vía administrativa". "La calificación jurídica es realmente creativa y será el Supremo el que decida si es posible aplicarla a Casado". Que le eche un ojo Llarena. En él confiamos plenamente.

La Razón dice que "El Supremo no resolverá sobre el máster de Casado hasta septiembre". Estamos de vacaciones, oiga. Dice Marhuenda que Casado ha actuado con total "transparencia". "Ha hecho en cada momento exactamente lo que se la ha solicitado y de forma escrupulosa". "A estas alturas, ha quedado más que demostrado que ha habido ilegalidad" y que "se trata, por tanto, de una controversia fabricada con clara intencionalidad política sin fundamento jurídico". ¿Está acusando Marhuenda a la juez de actuar con intencionalidad pollítica? "No tiene ningún sentido que se use toda esta retahíla de despropósitos para tratar de minar al PP y relacionar a su recién designado líder con una corrupción inexistente (…) Cabe la posibilidad de que la fruición con que la oposición se ha lanzado sobre el joven político tenga más que ver con la amenaza electoral que supone Casado que con una supuesta preocupación por la regeneración del centro-derecha español al que los socialistas no pueden dar lecciones". Aquí ningún político puede dar lecciones. De nada.