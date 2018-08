El separatismo ha contestado a la petición del juzgado número 13 de Barcelona de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investigue a Pere Aragonés por el 1-O. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha reaccionado diciendo que quieren "decapitar" al partido y a la causa catalana: "Lo que vemos con la petición es que nos quieren decapitar, descabezar, que quieren que paremos nuestra lucha democrática".

La republicana ha afirmado que desde ERC, el partido de Aragonés, seguirán "persistiendo en la defensa de los derechos de la ciudadanía" y de la secesión, y ha pedido que no se judicialice un conflicto que, dice, es político. "Lo que hace falta son respuestas políticas a una situación que es política, como es que la ciudadanía de nuestro país pueda decidir nuestro futuro colectivo", ha dicho.

Según ha informado el TSJC la mañana de este miércoles, la sala Civil y Penal del tribunal ha recibido una exposición razonada del titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona para que asuma la investigación respecto a Aragonés y dos diputados de Esquerra, que ERC considera "una farsa".

"No hay delitos: votar no es ningún delito, hacer un referéndum no es ningún delito y lo que hace falta es parar la judicialización de la política y afrontar la situación de forma valiente", ha reclamado Vilalta.

En Twitter, Quim Torra también ha salido en defensa de su vicepresidente: "Ganaremos porque estamos en el lado correcto de la historia. Y porque no aceptaremos ninguna sentencia en esta causa general contra los derechos civiles y el derecho a la autodeterminación de Catalunya".