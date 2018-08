La juez se niega por cuarta vez a excarcelar a Zaplana y cuestiona el informe médico

La defensa del exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana recurrirá a la Audiencia Provincial de Valencia la cuarta negativa de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia a su excarcelación por "riesgo vital".

Fuentes de la Defensa de Zaplana han informado en un comunicado de que la petición de libertad o arresto domiciliario se reiteró la semana pasada tras emitirse un informe médico del Hospital de La Fe de Valencia que alertaba del acusado deterioro del "estado general" del preso.

El recurso de apelación se interpondrá ante la Audiencia Provincial de Valencia por "una cuestión puramente humanitaria", según las fuentes, que han indicado que este órgano es la siguiente instancia judicial en la que se puede presentar el recurso de apelación y es el único tribunal que puede decidir al respecto.

El abogado de Eduardo Zaplana acude a este órgano solicitando amparo, tras las cuatro negativas del Juzgado de Instrucción, y atendiendo al grave riesgo para la vida del paciente, señalan las fuentes.

Zaplana permanece desde el pasado 24 de mayo en prisión, de la que ha salido en dos ocasiones para acudir al Hospital la Fe de Valencia, una para seguir el tratamiento de la leucemia que sufre desde hace tres años, y la segunda para ser atendido de una bronquitis vírica.

Según publica El Español, el auto de la juez dice que "en cuanto al informe aportado sorprende las afirmaciones contenidas en el mismo como "No podemos asegurar que los cambios continuos de tratamiento se actualicen de forma inmediata en el centro penitenciario debido a las carencias de personal facultativo del Centro"o "por todo lo anterior la probabilidad de presentar una infección grave con riesgo vital en los próximos 3 meses es cerca al 100%"y en base a qué pruebas objetivas y no simples manifestaciones de parte, ha procedido a valorar dicho médico, para recogerlas en un informe que ante todo debe de ser científico y objetivo, y no recoger noticias de prensa, manifestaciones orales, ..etc", asegura la juez en el auto.

"Hablando además de probabilidades de progresiones rápidas de las complicaciones infecciosas... Si eso es así, y la probabilidad es tan grande, ¿Por qué no le dan la medicación adecuada para evitar dichas probabilidades, cuando se le está haciendo un seguimiento por los médicos de La Fe? ¿o es que el único tratamiento es la puesta en libertad? o acaso se parte por dichos médicos que en la prisión no se le van a suministrar los mismos".