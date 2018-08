El pasado martes Inmaculada Fuentes, madre de Óscar, el teniente de la Guardia Civil agredido en Alsasua, conoció la noticia: los padres de los condenados de por agredir a su hijo y la novia de este protagonizaran ‘el chupinazo pirata’ de San Sebastián. Una información que no ha cogido de sorpresa a Inmaculada pero que para ella, como relataba en Es la tarde de Dieter, tiene una clara lectura: "Es un espejismo, pueden ganar en sus calles lo que no han ganado en los juzgados. Fuera de ese entorno, no cala su historia inventada, sus mentiras y manipulación y tergiversaciones"

No obstante la madre de Oscar ha reconocido que este tipo de informaciones le "revuelven el estómago" a la vez que siente lástima por las personas que están detrás de estos actos. "Esa gente está tan ciega y absorbida por ese odio irracional y visceral que me dan pena, muchísima pena. No es fácil vivir lleno de odio. Jamás lograrán que nosotros tengamos odio".

Inmaculada no ha querido dejar pasar la oportunidad para destacar que no todos los donostiarras ni tampoco los navarros son iguales. Ha recordado que son muchas las personas tanto vascas como del municipio de Alsasua que les han demostrado que les quieren. La madre del teniente ha puesto un ejemplo de ese cariño: "Mientras mi hijo estaba en el hospital, gente anónima se despojó del miedo y fueron 3.000 o 4.000 personas a manifestarse en la comandancia de la guardia civil para decir: ‘os queremos aquí’. No lo olvidaremos nunca".