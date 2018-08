La salvaje agresión a un turista provoca la tercera reprobación de Colau en cuatro meses

Primero fue el creciente fenómeno de los narcopisos. Después, un error "contable" que ha descuadrado el plan municipal de inversiones. Ahora, la salvaje agresión de un grupo de manteros a un turista estadounidense en plena plaza de Cataluña. Pero a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no parece preocuparle ni mucho ni poco la degradación de Barcelona. Los grupos municipales del PDeCAT, ERC, PSC y Ciudadanos forzaron la convocatoria urgente de una comisión local de seguridad, pero la alcaldesa, que además es la responsable del área de seguridad ciudadana, no ha considerado conveniente interrumpir sus vacaciones.

Los grupos citados más el PP han exigido la dimisión de Colau como "concejal" de seguridad y proponen el nombramiento consensuado de un concejal que se hago cargo del departamento ante la inoperancia de la primera edil. También ha procedido a su reprobación, la tercera en cuatro meses. Llueve sobre mojado. La alcaldesa accidental de los "comunes", Laia Ortiz, ha acusado a la oposición de "ir contra Barcelona" y de "buscar titulares en precampaña".

A pesar de los graves problemas de convivencia en barrios como la Barceloneta y Gracia, la intensa actividad inmobiliaria de los narcotraficantes en el Raval, el control de las zonas comerciales por parte de los manteros y la turismofobia, el equipo de gobierno defiende su gestión y acusa a los demás partidos de puro electoralismo.

Narcocapital de Europa

La presidenta de Ciudadanos, Carina Mejías, ha replicado que "no estamos ante un problema de mala gestión sino de ausencia de gestión en materia de seguridad e incivismo". El portavoz del PDeCAT, Raimon Blasi, ha calificado a Colau de "ególatra" y el de ERC, Alfred Bosch, ha advertido del riesgo de que Barcelona se convierta en la narcocapital de Europa. El presidente del grupo del PP, Alberto Fernández, ha apuntado que a diferencia de Colau, la inseguridad no se toma vacaciones. También ha pedido la dimisión del director del "plan estratégico" de Turismo de Barcelona, Albert Arias, quien mandó "a la mierda" a quienes atribuyeron la agresión al turista a la permisividad de Colau con los manteros. La portavoz del PSC, Montserrat Ballarín ha calificado de "irresponsable" que el Ayuntamiento no condene la turismofobia.

Al igual que Colau, ningún concejal de la CUP se ha presentado en la comisión al considerar que no tiene que ver con los problemas de los ciudadanos.