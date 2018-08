Casado: "El Gobierno me ha dado la razón, no es posible papeles para todos"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este jueves que en el PSOE "les ha dado la razón" porque "no es posible la política de papeles para todos" sino que la inmigración debe abordarse "desde la solidaridad con las personas que arriesgan su vida" pero "con una política responsable de defensa de las fronteras".

Casado, en declaraciones a los medios tras asistir en Santa Pola a un homenaje a las víctimas de ETA, se ha referido así preguntado por las declaraciones del vicepresidente de la Diputación de Alicante, el 'popular' Alejandro Morant, que pidió "un plan de deportaciones masivas". No obstante, Casado no ha querido pronunciarse sobre si apoya o no las palabras de Morant.

Sin embargo, ha señalado: "En apenas dos semanas el partido socialista me ha dado la razón porque no era posible la política de papeles para todos". Así, ha afirmado que "lo está diciendo el Gobierno respecto a la condición que van a tener los inmigrantes que vinieron en el Aquarius".

En esta línea, ha señalado que "parece" que el Gobierno de Sánchez les da la razón "en cuanto que la ley de seguridad ciudadana y que el establecimiento de medidas de protección en la valla de Ceuta y Melilla eran necesarias y así lo dijo el ministro del Interior y el director de la Guardia Civil".

Del mismo modo, ha mantenido que "se están dando cuenta que el efecto llamada era problemático y que la inmigración se puede abordar, como hizo el PP, con plena solidaridad con las personas que arriesgan su vida para venir a un mundo mejor y que necesita cooperación en sus países de origen, pero al mismo tiempo con una política responsable de defensa de las fronteras y de apoyo a la Guarda Civil y a la Policía Nacional".