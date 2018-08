"Una rubia que bajaba ufana de un Falcon para irse de parranda", último fichaje de Sánchez

El Mundo cuenta que Dedazos Sánchez coloca a la parienta. "La mujer de Sánchez ficha como ejecutiva del Instituto de Empresa". Rosell se lleva las manos a la cabeza y recuerda al presidente aquello de la mujer del César, que "tiene que guardar las formas y actuar conforme a criterios éticos y estéticos". Lo de buscar un puestecito guay a su señora esposa "causa una cierta alarma y no poco rechazo social", y "presagia posibles conflictos de intereses que deben evitarse". "No resulta fácil deslindarlo de la posición institucional privilegiada de los contactos políticos que tiene por ser su marido quien es". Sánchez está aprovechando la presidencia por la puerta falsa sin comedimiento. Si lo llega a hacer alguien del PP se arma la marimorena, pero como es socialista tiene patente de corso para hacer de su capa un sayo.

El País va avisando de que "El Gobierno trasladará a más etarras pese a la presión del PP". "Los populares consideran la medida un pago al PNV por su apoyo". Hombre, los populares y todo hijo de vecino, corazón, la traición de Esteban tenía un precio y ni siquiera se han molestado en disimularlo. El País está ahora por eliminar los aforamientos por lo que atañe a Casado. Ya cambiarán de opinión si le toca a un sociata y empezarán con que son las reglas que nos hemos dado y tal y cual. Dice el catedrático de Derecho Manuel Cancio Meliá que la juez de instrucción de Casado ha visto delitos "consistentes en haber expedido títulos académicos sin la correspondiente formación y evaluación académicas, otorgándolos en algunos casos como prebenda a determinados alumnos sin mérito alguno", "en vivo contraste con el importante esfuerzo en tiempo y estudio que se exigió a los estudiantes "del común". Qué injusto es el mundo. Mientras algunos estudiantes del común y sin padrino hincaban los codos para sacar Periodismo y se recorrían todas las redacciones de España currículum en mano para lograr unas miserables prácticas, algún privilegiado era enchufado por papi con 20 añitos y sin titulación alguna en cabeceras como Cinco Días y El Mundo. El mismo que ahora, desde un diario digital, se erige en guardián de las esencias de los títulos. Tal vez se deba a algún complejo por no tener ninguno. O quiere purgar el pecado original de ser el típico hijo de.

ABC titula "Baño de realismo para Sánchez en política migratoria". A la fuerza ahorcan. "La izquierda se deshace en sentimientos para remarcar la supuesta dureza de la derecha, pero sólo consigue defraudar expectativas de los miles de inmigrantes que creyeron que la respuesta al Aquarius sería la misma para todos", ingenuos. El Aquarius era la foto para la presentación en sociedad. Luis Ventoso dice que "Sánchez comienza a recular y asume la inmigración como lo que es: un inmenso problema de Estado. La política adolescente de flores, pajaritos y pachuli se ha pegado un castañazo contra el mundo real". Pero Sánchez está a otras cosas, colocando en puestazos a familia y amiguetes. El último "fichaje galáctico", como lo llama Hermann Tertsch es "Begoña Gómez, esa señora rubia que bajaba ufana del Falcon de las Fuerzas Armadas para irse con su marido de parranda playera". Pero en esta España nuestra, que diría Cecilia, "los actos son buenos o malos dependiendo de quien sean". Y a Sánchez no hay quien le tosa por más barbaridades que cometa.

La Razón anuncia a bombo y platillo que "Barones del PSOE se sublevan por el bloqueo soberanista". Ya será menos. Según Marhuenda, "el poder autonómico socialista no quiere que el otoño caliente que se avecina, con la retirada del apoyo a Pedro Sánchez por parte de los partidos independentistas catalanes, les salpique". No exageres, Marhuenda, aquí el único que dicho algo ha sido García Page, que es lo mismo que decir nadie. "Con el PP aún en formación, y mientras colea la polémica sobre el máster de Casado, los barones socialistas creen que es la oportunidad para que el PSOE recupere espacio político y representación en el Congreso a cuenta de un Podemos en horas bajas y de un Cs que no encuentra su lugar .Moncloa, mientras, se muestra reticente". Quita, quita, no me voy a jugar el regalito que me ha caído del cielo. Más vale pájaro en mano que ciento volando, dirá Pedro Sánchez.