El senador del PP José Ramón Bauzá publica este viernes un artículo en El Mundo titulado "Lo importante ya es urgente" en el que alerta sobre el avance del nacionalismo catalanista en Baleares e intenta movilizar a los "constitucionalistas": "No acabemos con nuestro país por omisión frente a los que pretenden romperlo por acción".

El popular arranca recordando cómo el presidente del Parlamento balear, Baltasar Picornell, "afirmó que Don Felipe –el Rey- le había dicho que estaba ‘dispuesto a tender puentes’ e ‘intermediar entre las partes’ de la crisis catalana". "Después de estar a punto de crear un conflicto nacional –añade Bauzá- sin precedentes por atribuir al Monarca competencias que le son ajenas, Picornell tuvo que excusarse utilizando para ello la justificación más escandalosa que he escuchado en años: que como no sabe expresarse correctamente en castellano, se puso nervioso y mezcló las palabras".

El expresidente balear dice que "el germen" nacionalista que su región lleva "años incubando está empezando a mostrar síntomas tan evidentes que son imposibles de obviar", y recuerda que en Ibiza "no hay neurocirujanos pediátricos porque no hay especialistas que sepan hablar la lengua cooficial, requisito de acceso a la administración", que lo niños "no pueden escolarizarse en el sistema público en castellano" o que el mallorquín, el menorquín y el ibicenco están siendo machacados "para imponer el catalán estándar que obvia y oculta nuestra Historia y nuestra cultura".

Volviendo a Picornell, Bauzá se pregunta "cómo es posible que un ciudadano español, profesional liberal y en permanente contacto con el público, pueda decir que no sabe expresarse en castellano", y "cómo puede ser que un cargo público (…) no haya tenido la oportunidad de perfeccionar su idioma natal a través del mero uso". "La respuesta es evidente –continúa-. En las Islas Baleares, en contra de lo que el nacionalismo se empeña constantemente en reiterar, el español se encuentra en una situación de absoluta desventaja respecto al catalán".

"Aún estamos a tiempo"

El senador del PP alerta de que "el futuro que nos espera en Baleares, si no hacemos nada por remediarlo, es acabar siendo en unos años la nueva Cataluña" y señala cómo "en ese ansia insaciable por acabar con todo aquello que recuerde a España y a los valores que representa, la presidenta Francina Armengol reclama ‘abrir un debate sobre la monarquía’ tras mantener una reunión con el Rey apenas unas horas antes que Picornell".

En este panorama, Bauzá dice que "se ha convertido en imperativo" que los partidos "constitucionalistas hagan de Baleares su prioridad y sean conscientes de que aún estamos a tiempo de hacer que las islas no sean el siguiente capítulo de la lucha de España contra su autodestrucción".