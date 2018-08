Tras el hundimiento de una parte del Puerto de Vigo durante el festival O Marisquiño, que ha dejado más de 300 heridos, comienzan a buscarse responsables políticos. El PP había denunciado hace sólo unos días el lamentable estado en el que estaba la zona. El alcalde, Abel Caballero, ha optado por echar balones fuera: en su opinión, el derrumbe se debió a un fallo estructural y no al estado del "paseíto de madera".

En rueda de prensa, el también titular de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha señalado que se produjo un "fallo estructural masivo" en la "estructura de hormigón" consistente y sólida clavada en el fondo de la ría. El suceso, ha proseguido, "no se produce porque haya una madera en mejor o peor situación". "Pedro Saura ya ordenó investigar, me llamó también, y después de esa acción de Fomento, sabremos a qué se debió este colapso de toda esa estructura" y que no fue problema, ha dicho, de mantenimiento.

Las palabras de Caballero se producen después de las primeras críticas: hace pocos días, el PP denunció el estado lamentable en el que estaba la zona y recordó que el mantenimiento era competencia del consistorio. Y el presidente del Puerto de Vigo también lo ha destacado: en una entrevista en Es la Tarde de Dieter, de esRadio, ha señalado que un convenio de 1992 estableció que el Ayuntamiento se encargaría de asumir el mantenimiento del paseo. "Está recogido negro sobre blanco", ha destacado Enrique López Veiga, que ha insistido en que cuidar la zona "es plena competencia del ayuntamiento" y que "si se quiere negar lo evidente, el señor alcalde sabrá por qué lo hace".

Aunque no ha querido aventurar hipótesis sobre las causas del accidente a la espera de que "los técnicos emitan su dictamen", sí ha apuntado que "lo que ha cedido es el hormigón": "Me da la impresión de que tenía poco hierro, no estaba bien armado". Lo que ha cedido, ha insistido, ha sido "la estructura" y ahora tiene que valorarse por qué.

Sobre la organización del festival, ha destacado que el puerto se limita a "poner la superficie" a su disposición y que "la inspección es por cuenta municipal de acuerdo a la Ley de Espectáculos Públicos de la Xunta".