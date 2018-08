El presidente del Parlamento catalán, denunciado por prevaricación

Ciudadanos ha presentado una "denuncia penal" ante la Fiscalía contra el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y el resto de representantes de JxCat y ERC en la Mesa, por un presunto "delito de prevaricación", al haber permitido la admisión a trámite de una moción "rupturista" de la CUP.

Así lo ha anunciado el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, después de que el pasado 26 de junio la Mesa del Parlamento catalánadmitiera a trámite una moción de la CUP en la que se pedía reafirmar la validez de la declaración independentista del 9 de noviembre de 2015, que afirmaba que las leyes y mociones que apruebe la cámara catalana prevalecen con respecto a las sentencias del Tribunal Constitucional (TC).

Días después, concretamente el 2 de julio, la Mesa rechazó las peticiones de reconsideración de Ciudadanos, PSC y PP a la admisión a trámite de la moción de la CUP, aprobada en el último pleno celebrado en el Parlamento catalán.

La denuncia contra Torrent y los otros tres miembros de la Mesa que votaron a favor de la admisión a trámite de la moción -Josep Costa y Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC)- fue presentada este viernes ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Según Carrizosa, la aprobación de la moción sitúa al Parlamento catalán"nuevamente en el marco del golpe a la democracia" del año pasado, ya que demuestra que las formaciones independentistas "continúan con su propósito", y la Mesa representa "un órgano esencial" para los "planes del gobierno separatista de Quim Torra".

Ciudadanos, ha advertido Carrizosa, "no está dispuesto a que se repita la historia en Cataluña", por lo que no entiende la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ve "inactivo ante el avasallamiento" de los independentistas. Para Carrizosa, Sánchez es "rehén de los votos del separatismo", y por eso despliega una "política de apaciguamiento", pero "no le va a servir".

Después de que este fin de semana el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, haya acusado a Ciudadanos de estar "compitiendo con Le Pen" en mensajes ultraderechistas, Carrizosa ha "lamentado que desde el socialismo a veces se equivoquen de adversarios". A su juicio, "el socialismo debería reflexionar", porque actualmente sus socios son "partidos que quieren romper España".