Savater: "Llamo a los jóvenes a que se rebelen contra la dictadura del puritanismo feminista"

El filósofo Fernando Savater, en una entrevista que publica este lunes El Mundo, llama a los jóvenes "a que se rebelen contra la dictadura del puritanismo estupidizante con excusa feminista": "Hay un grupo de neuróticos que le ha dado por, por… No tengo una palabra suficientemente fuerte para despreciarlos".

Al autor de El jardín de las dudas aún le pesa la muerte de su mujer. Dice que el amor le gusta más que el conocimiento: "Es una conclusión a la que llego ahora que no lo tengo". Preguntado por el amor romántico, dice que esa construcción "es un pleonasmo". "Por supuesto que el amor es romántico –añade-. No hay más que un amor y, como dice una amiga mía, si no es fou, no es ni fu ni fa. Pero, vamos, sí, me refiero al amor por otro ser con el que se va a compartir la vida".

En otro orden de cosas, Savater dice que "de mayor quiero ser ciudadano francés y vivir de acuerdo a los principios revolucionarios de la modernidad y con una idea de la ciudadanía abierta. Francia tiene catalanes, vascos, corsos… ¿Por qué no ha habido los problemas que tenemos aquí? Porque en Francia hay una educación pública de calidad desde el siglo XVIII, mientras que aquí tuvimos colegios de curas".

Además, el filósofo alaba a Macron, "el político más interesante que hay en Europa. El que yo quisiera para España".