Ciudadanos denuncia el "boicot" independentista al homenaje del 17-A y pide que se respete al Rey

Albert Rivera confirmaba este martes su presencia a final de esta semana, junto a Inés Arrimadas, en los actos de homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas del 17 de agosto del pasado año en Barcelona, en los que dieciséis personas fueron asesinadas. En su cuenta de Twitter, el presidente de Ciudadanos aseguraba que "los radicales separatistas boicotearán el homenaje a las víctimas" y añadía que "los demócratas siempre mostraremos respeto y admiración hacia ellas".

No mencionaba expresamente los actos de desprecio al Rey por parte de los independentistas, en los que sí incidía, en una comparecencia ante los medios, el número dos naranja en Madrid, César Zafra, para quien "el jefe del Estado puede ir a cualquier concentración, y más en este caso cuando estamos recordando a vecinos que perdieron la vida".

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Vallecas añadía que "ya sabemos cómo actúan, ya lo hicieron el año pasado, ya sabemos que lo único que quieren es provocar" y mostraba su confianza en que la tensión no se desborde durante los homenajes a las víctimas del atentado: "Yo creo que vivimos en un país suficientemente civilizado para que todo el mundo entienda que al jefe del Estado y a cualquier otra persona hay que respetarla" ya que, a su juicio, si eso no ocurre "mismamente los independentistas estarán dando cuenta de qué tipo de ‘República de las sonrisas’ querían, una República donde al final hay gente que sería excluida simplemente por pensar diferente".

El entorno de los CDR promueve pitadas

Aunque desde las principales entidades separatistas, la ANC y Ómnium Cultural se han querido desmarcar en las últimas horas de los gestos de protesta al monarca durante la conmemoración del primer aniversario de la tragedia, en las redes sociales muchos independentistas, algunos de ellos próximos a grupos violentos de los CDR han expresado su voluntad de boicotear la asistencia de Felipe VI.

En Twitter algunos de estos radicales piden asistir a los actos centrales de Plaza Cataluña con caretas de los exconsejeros de interior, preso en Lledoners, Quim Forn y del ex jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero para "dar la espalda al Rey y hacerle notar que sobra" añaden en las redes, otros tantos incitan a recibirle con una enorme pitada, otros con esteladas en mano e incluso con caceroladas como durante las jornadas previas y posteriores al referéndum del 1 de octubre.

Eso sí, en contra de lo habitual, desde la ANC y Òmnium, han dejado claro en varias ocasiones que no quieren ensuciar este día participando en las pitadas pero tampoco asistirán a los actos centrales de por la mañana como forma de rechazo a la presencia de Felipe VI. Será por la tarde, frente a la cárcel de Lledoners, donde está la mayor parte de la cúpula separatista, donde las entidades trasladarán su particular homenaje tanto al exconsejero Forn como al exjefe de los Mossos, Trapero que ambos han rechazado. Los radicales de la CUP, por su parte, organizarán un acto paralelo en Cambrils y Ripoll para no coincidir con el rey.