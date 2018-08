A sus setenta años y en un destino considerado como un retiro, el sacerdote Josep Taberner, que desde el pasado septiembre rige la administración de las parroquias de Pals, Bagur, Regencós y Esclañá, se ha convertido en una de las atracciones del verano en la Costa Brava. El ardor republicano de sus sermones y la "decoración" exterior de las parroquias le ha llevado a mantener encontronazos dialécticos con algunos veraneantes perplejos por el sesgo político del párroco.

Taberner ha pactado con los Comités de Defensa de la República (CDR), según confesó a la web "Infovaticana", la utilización de las fachadas de las iglesias de los citados pueblos para colocar lazos amarillos y carteles en los que se reclama la libertad de los presos "políticos", en alusión a los exconsejeros en prisión preventiva por el golpe de Estado del año pasado.

El rector de Sant Fruitós dels Masos es Josep Taberner Vilar, un religioso radical.

Colgó una pancarta independentista en la iglesia de Pals y colmó la paciencia de miles de feligreses.

El resultado? Un mensaje claro: 'La Iglesia es lugar para la oración, no política' 👇 pic.twitter.com/pzjE55VG6b — Estrellado (@arturelpayaso2) August 11, 2018

Taberner defiende a los comités, niega que sean violentos y ha puesto a su disposición los edificios de la parroquia para que les den usos propagandísticos más allá de la habitual estelada que ondea en cientos de campanarios.

Pintadas críticas

Hace unos días se encontró con algunas pintadas que le recordaban que "la casa de Dios es casa de oración, no de política". Las mandó borrar y ha denunciado el hecho a los Mossos. Los lazos amarillos y las pancartas, en cambio, no han sido retirados. Según Taberner no son símbolos políticos sino que reclaman justicia. El párroco es un heterodoxo que mantiene unas excelentes relaciones con la prensa del proceso. En una entrevista para el diario Ara se mostraba partidario de la ordenación de las mujeres y de que los curas se puedan casar. En cuanto a su fe republicana, aseguraba no perderse una manifestación de la Diada siempre que no caiga en domingo y recordaba en estos términos la manifestación de 2013: "El año de la 'Vía catalana' aún llevé a mi madre, con 92 años, y al lado teníamos un niño de meses. Ahí había una foto. Mi madre, que con diez años le entregó un ramo de flores al presidente Macià y las monjas la expulsaron unos días del colegio, y una criatura que todavía no sabe qué está pasando. La historia republicana se enlaza".



Plegarias por "Colom"

Como buen nacionalista, Taberner simpatiza con la teoría de que Colón no era genovés, sino catalán, y que no zarpó de Palos de la Frontera, sino de Pals. De tal modo que el párroco se ha sumado a unas jornadas municipales sobre tal cosa y organizó una bendición y ofrenda floral a la Virgen en recuerdo del almirante "Colom" y su retorno a Pals. Fue el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, quien distribuyó a través de Twitter una fotografía de la ceremonia "histórica" en la que participaban algunos feligreses con trajes de época.