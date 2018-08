Colau pide enfrentarse "al terror con amor" entre críticas de parte de las víctimas

Continúan las polémicas en las horas previas al primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils. Después de que una parte de las víctimas, las agrupadas en torno a la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por el Terrorismo, denunciaran que se sienten "abandonadas" y pidieran una "tregua", la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) ha cargado contra Ada Colau por no haberles invitado al acto institucional del viernes en el consistorio. Por este motivo, han celebrado este jueves una ofrenda floral en las Ramblas, al que se han sumado representantes de PP, Ciudadanos, PSC y Vox.

El presidente de la Acvot, José Vargas, ha denunciado que "Nos hemos visto obligados a hacer este acto antes del de mañana porque el Ayuntamiento de 'Inmaculada' Colau no ha querido saber nada ni de esta asociación ni de las víctimas que no fueran del 17A". En la ofrenda también han participado la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y diputada del PP, Mari Mar Blanco, y familiares de víctimas del atentado del 17 de agosto, así como representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona.

José Vargas ha tildado de "nefasta" a Colau porque asegura que no ha querido reunirse con la Acvot, y ha añadido que la asociación ha invitado a su ofrenda de este jueves a todos los grupos del Ayuntamiento y a la Generalidad. "A la alcaldesa de Barcelona no le interesan las víctimas; lo único que le interesa es la foto con las víctimas. Pasa de las víctimas, se siente mucho más a gusto recibiendo a los terroristas como Otegi y a los terroristas de Terra Lliure", le ha reprochado.

Lágrimas de Colau

Mientras, también este jueves y casi a la misma hora, la alcaldesa de Barcelona ha leído una declaración institucional llamando a demostrar que son una "ciudad de paz". Entre lágrimas, ha recordado el nombre de cada uno de los fallecidos. "No olvidamos ni olvidaremos nunca a las víctimas", ha resaltado la alcaldesa, que ha animado a los ciudadanos a demostrar, "una vez más", que Barcelona es una "ciudad abierta y solidaria, orgullosa de su diversidad y contraria a la guerra y a la violencia. Una ciudad de paz que con ternura y respeto no olvidará nunca los nombres de las víctimas".

Según Colau, el consistorio ha trabajado con "mucho cuidado" para que el acto institucional de este viernes tenga a las víctimas como "únicas protagonistas". "No podemos y no queremos olvidarnos de aquellos hechos. No olvidamos ni olvidaremos nunca a las víctimas", ha insistido la alcaldesa, que ha calificado el atentado como un "acto sin duda cobarde, que pretendía sembrar el terror en uno de los paseos más queridos y más visitados de nuestra ciudad: La Rambla".

"Querían hacernos daño, y lo consiguieron, pero no lograron contagiarnos su odio. No hemos renunciado a nuestros valores ni convicciones, que un año después son más fuertes que nunca", ha resaltado. Según Colau, Barcelona es y será una "ciudad de paz, una ciudad valiente, que se enfrenta al terror con el amor, una ciudad abierta a todas las personas que huyen de la guerra, el hambre y la violencia".

"Somos conscientes de que el terror que vivimos ese día es también el terror al que se enfrentan cotidianamente los ciudadanos de Siria, Iraq, Afganistán o el Yemen", ha afirmado la alcaldesa, que ha pedido que los barceloneses encuentren la mejor forma de expresar los sentimientos y ha destacado el "orgullo de una ciudadanía que llenó de forma espontánea las Ramblas de muestras de duelo y llenó plazas y calles al grito de 'no tenemos miedo'. Orgullo de una ciudad que ama a la paz y a la diversidad con la misma fuerza que rechaza la violencia y el racismo".