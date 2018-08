Los exconsejeros presos denuncian "falta de colaboración del Estado" el 17-A

Los exconsejeros de la Generalidad deCataluña y los Jordis presos por el golpe de Estado han publicado una carta conjunta en la que se felicitan por la respuesta a los atentados islamistas del pasado del 17-A y acusan al Estado de "falta de colaboración". También insisten en la supuesta vinculación del imán de Ripoll, Abdelhadi Es Satty, con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para sembrar dudas sobre el papel del Estado.

Así, afirman: "Los Mossos hicieron un gran trabajo, pero queremos denunciar la falta de colaboración del Estado y de algunos de sus organismos. No podemos cerrar los ojos ante la información que nos llega del sumario del 17 de agosto y que evidencia la estrecha relación entre el imán de Ripoll, el líder ideológico del atentado, y el CNI. El respeto a las víctimas, el respeto a la ciudadanía y a la transparencia obliga al Estado español a responder a estos interrogantes y explicar la verdad".

Los medios separatistas consideran probado que el imán era un confidente a sueldo del CNI y a partir de ahí desarrollan varias teorías que acaban con la implicación del Estado en un atentado que, según estas teorías, perseguía desestabilizar políticamente Cataluña a 44 días del referéndum ilegal del 1-O. La Fiscalía de la Audiencia Nacional sostiene, por contra, que el CNI contactó con Es Satty cuando estaba en la prisión de Castellón por tráfico de drogas en cumplimiento de los protocolos que se siguen en relación a los presos que han estado en contacto con terroristas islamistas.

Una policía excelente

Los exconsejeros de la Generalidad glosan en su texto el papel de los Mossos d'Esquadra, a los que califican de "policía equiparable a los mejores cuerpos policiales del mundo". En relación a la respuesta policial, los presos golpistas aseguran que "nos podemos sentir satisfechos de la capacidad reactiva que tuvieron los Mossos d'Esquadra, en coordinación con el resto de las fuerzas de seguridad, y la colaboración con las policías locales".

"Los diferentes operativos que se activaron desde el momento que se produjo el atentado -añaden- permitieron que al cabo de cinco días pudiéramos dar por desactivada la célula terrorista. Eso no es una casualidad, es el fruto de muchos años de trabajo, de creer firmemente que la seguridad de un país es uno de los pilares que garantizan su libertad. Nos tenemos que remontar unos cuantos años atrás, cuando, a diferencia de la gran mayoría de las comunidades, Cataluña creyó en la necesidad de tener un modelo propio de seguridad. Muchas promociones de policía y representantes políticos lo han creído y lo han hecho posible", continúan.

Unas líneas para las víctimas

Los políticos presos también se refieren a las víctimas en su texto de reivindicación de su gestión: "Con este escrito queremos recordar a las víctimas mortales, los heridos y sus familias, y a todas las personas inocentes que sufrieron las consecuencias de la intolerancia y el fanatismo. También es un día para recordar a la ciudadanía de Cataluña, los miles de personas que salieron a la calle para decir en el mundo 'No tenim por' (No tenemos miedo). Una ciudadanía que decidió no doblegarse ante la violencia, que no cedió a la amenaza y que espontáneamente fue recuperando las calles reconvirtiéndolas en un espacio de convivencia".