La gran pancarta contra el Rey que se pudo ver durante el homenaje a las víctimas del 17-A y que, según reconoció el Gobierno horas más tarde, puso en peligro la seguridad de los asistentes, estaba custodiada por los Mossos. Así lo ha denunciado un empresario que trató de subir al piso de donde había sido colgada.

El empresario, José Manuel Opazo, asistió este viernes a los actos organizados para recordar a las víctimas de los atentados y decidió intentar subir al piso de Plaza de Cataluña de donde colgaba la enorme pancarta y también un cartel de "se alquila". En el portal, dos personas vestidas de paisano le preguntaron a dónde se dirigían y les contestó que querían interesarse por la oficina disponible. Cuando se metieron en el ascensor, el hombre y la mujer se metieron con ellos y se identificaron como mossos de esquadra.

Los agentes le dijeron que le acompañarían y cuando el empresario les explicó que quería ver el local y también pedir que retiraran una pancarta que "estaba insultando y faltando el respeto al Rey", le contestaron que "no podía subir" y que ellos estaban allí "por orden de sus superiores", que en esos momentos negociaban "la retirada de la pancarta". Finalmente el cartel se quedó donde estaba: ni los Mossos ni el Ayuntamiento hicieron nada para descolgarla y permaneció visible durante todos los actos.

Cuando llegaron a la quinta planta, el piso estaba abierto y el empresario entró mientras la mossa le espetaba que "no se podía estar ahí". Opazo optó por bajar: cuenta que pudo haber intentado quitar la pancarta porque tenía acceso a los balcones pero decidió no hacerlo para no interferir en los actos que se estaban celebrando justo en ese momento. Según relata, aunque la pareja de agentes intentó en todo momento obstaculizarle el acceso, sí se permitió el paso a "otra gente con lazos amarillos".

Manifestación el 9 de septiembre

Opazo es el organizador de la manifestación convocada el próximo 9 de septiembre en Barcelona que apela a los vontantes "constitucionalistas" de Cataluña y que protestará contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sus pactos con "quienes quieren destruir España". La manifestación se celebrará a las 12 de la mañana en el Paralelo.

El empresario, que en su día denunció que en los vuelos de Swiss Air que no se utilizara el castellano y fue insultado en un artículo por Torra, también está intentando que observadores internacionales acudan a Cataluña y permanezcan meses en la región para que comprueben la situación que están viviendo los no nacionalistas por la presión del separatismo.