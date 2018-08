Encontronazo entre Albiol y Torra por la llamada a "atacar" al "Estado español"

Este viernes, en el acto separatista de Lledoners convocado en principio para homenajear a las víctimas del 17-A, Quim Torra afirmó que el gobierno que lidera sabe que "lucha por una causa justa, por un país que lucha por la democracia y la libertad", y aseveró: "No vamos a defendernos, vamos a atacar a este Estado injusto".

A primera hora de este sábado, el presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a responder a esta "amenaza a los catalanes y el resto de españoles" y a que "defienda nuestros derechos". Después, Albiol ha tenido la oportunidad de decírselo en persona al propio Torra, con quien ha coincidido en el acto de Cambrils por las víctimas de los atentados.

Ante el resto de asistentes, Albiol se ha dirigido a Torra para decirle que sus declaraciones sobre el "ataque" eran "inadmisibles, inaceptables". El presidente catalán "perdió las formas" y se fue "diciendo 'no sé qué cosas porque no le he entendido ni le he acabado de escuchar", ha contado el popular después ante los medios.

🎥 Es inadmisible que Torra pierda las formas y se dedique a amenazar al Estado. Y así se lo he dicho en persona. No lo debe hacer nunca, pero mucho menos en unos días en los que homenajeamos a las víctimas de los atentados terroristas. pic.twitter.com/zxshwYT3NG — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) August 18, 2018

Torra dice ahora que "no era el momento"

En una entrevista en TV3, el presidente de la Generalidad ha dado su versión. Torra, que aprovechó este viernes los homenajes a las víctimas para gestos como presentarle al Rey a la mujer de Forn o pedir la "república" catalana en Lledoners, ha afirmado que "no era el momento" para los reproches de Albiol. "Era un momento de recogimiento, de silencio, de acompañar a las víctimas. No era el momento de hacer esa interpelación", ha incidido Torra.

El presidente catalán ha aclarado asimismo el origen de sus polémicas afirmaciones y ha dicho que hizo suyo un escrito publicado por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, coincidiendo con sus 300 días de "injusto" encarcelamiento.

"Publicó una carta a los socios de Òmnium en la que expresaba la idea" de que en el juicio al separatismo "nosotros no tenemos que ir a defender nada", ya que "Europa ya nos ha dado la razón de que este juicio es una farsa". "La causa general que se ha instruido contra el independentismo es una causa profundamente injusta, y esto es que lo queríamos decir con esta expresión que dijo Jordi Cuixart y que hago mía", ha declarado Torra.

Casado pide explicaciones

El presidente del PP, Pablo Casado, también presente en Cambrils, ha exigido a la Generalidad que "deje de amenazar a las instituciones" y ha apuntado que no van a permitir más insinuaciones. En este sentido, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "no solo defienda sino que explique cómo va a responder a esas amenazas" con mecanismos jurídicos, constitucionales y administrativos.

Casado también ha recriminado que no se nombrara a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en los agradecimientos y ha pedido respeto y apoyo por la "labor brillante" que hicieron.

En declaraciones a la Cope, Juan Ignacio Zoido también ha reclamado una respuesta del Gobierno: "Yo creo que fue una provocación, un error gravísimo", ha valorado.