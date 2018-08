Podemos quiere que España pida perdón a las víctimas de los "crímenes colonialistas"

Podemos quiere que el Gobierno español "pida perdón" a las "víctimas y descendientes" de los "crímenes esclavistas y colonialistas" en los que, dicen, ha tomado parte. En una proposición no de ley presentada en julio, el partido hace esta y otras reclamaciones al Gobierno, que incluyen, entre otras cosas, un "monumento a las víctimas" y cambios en el callejero. En esta ocasión, reclaman "la eliminación de símbolos esclavistas y coloniales" y "nombres de calles, plazas y avenidas" implicadas en "crímenes coloniales y esclavistas en las ciudades españolas".

Hace unos días registramos una Proposición No de Ley (PNL) relativa al reconocimiento de la comunidad Afro de España. ✊🏾 Y en este artículo que he escrito junto a @garcialopezyei1, explicamos un poco más el contenido de la PNL .#afrodescendencia 👇🏾https://t.co/BtzFhkVhv6 pic.twitter.com/MOlWPNB9FJ — Rita Bosaho (@RitaBosaho) August 5, 2018

La proposición no de ley está dedicada al "reconocimiento de la comunidad africana y afrodescendiente" y tomando como punto de partida una resolución de la ONU para la defensa de esta población, denuncia, entre otras cosas, el racismo y la "invisibilización" de esta comunidad en la sociedad, también en las clases de Historia. A juicio de los proponentes, los diputados Rita Bosaho y Txema Guijarro, el "relato histórico" en los programas educativos "insiste en negar la importancia de las comunidades no europeas en la historia de España. Y lamentan que aún no hay leyes "específicas de reconocimiento y reparación por los crímenes esclavistas y coloniales con perspectiva interseccional en los que España ha sido parte activa".

Para solucionarlo, Podemos propone una batería de medidas que contemplan, además programas de ayuda a "la comunidad africana y afrodescendiente", "erigir un monumento a las víctimas de la esclavitud hispánica y otro a las víctimas del colonialismo en Guinea Ecuatorial".

🎥 Hemos presentado en el Congreso una iniciativa para el reconocimiento de la comunidad africana y afrodescendiente.@RitaBosaho nos la explica en el siguiente vídeo. #QuéHacemosEnElCongreso 👇 pic.twitter.com/fSkToNwLFn — PODEMOS (@ahorapodemos) July 26, 2018

También proponen un "sistema exprés de cambio de nombre y apellidos como medida reparatoria y de memoria histórica" para que las personas de ascendencia africana puedan sustuituir "los nombres impuestos en contexto esclavista, colonial o neocolonial, y adoptar unos nuevos de su elección".

Además de los cambios en el callejero, para el que proponen sustituir a "personas implicadas en crímenes coloniales y esclavistas" por "personajes y momentos históricos ligados a las diferentes resistencias", reclaman cambios en los libros de texto. Piden que se incluya en el currículo "contenidos educativos específicos sobre la relación histórica de España con África, América y Asia".

Al Gobierno, le proponen que celebre un "acto oficial de reconocimiento de la participación española en los crímenes esclavistas y colonialistas" y también "una petición de perdón por parte de las instituciones del Estado a las víctimas y sus descendientes". También hay una petición a la Policía: que se erradiquen los "controles de identidad en los que se tenga en cuenta el perfil étnico".