El alcalde socialista de Blanes permite un pregón que insulta a España

Las fiestas del municipio gerundense de Blanes han comenzado con un pregón itinerante en el que se insulta a España y se acusa al Estado de actuar con violencia para provocar el miedo en la población, todo ello permitido y amparado por el ayuntamiento socialista de la localidad.

El vídeo, colgado en la página de Facebook del consistorio, muestra a un pregonero acompañado de una guitarra que va desglosando en cada estrofa el rosario de "vergüenza" e "injusticia" que padece el pueblo catalán y especialmente los consejeros secesionistas encarcelados y fugados. También acusa al Estado de mantener a los políticos en prisión a modo de "venganza" contra los familiares y de actuar con violencia para provocar el miedo en la población.

En el vídeo también se puede ver a varios niños observando la escena rodeados por los tradicionales cabezudos y gigantones ataviados con lazos amarillos.

El ayuntamiento socialista, dirigido por Mario Ros i Vidal, ha publicado incluso una crónica en la propia web municipal titulado: "Blanes inicia la fiesta con un pregón itinerante que habla de los presos políticos y exiliados".

La letra traducida:

En las tierras catalanas hay tres prisiones en las que hay presos políticos.

Es una vergüenza, encerrados sin razón.

También hay exiliados, lejos de sus familiares, huyendo de una venganza

Es una vergüenza, por querer libertad.

No no engañáis ahora, no nos habéis engañado.

Esto no es democracia. Es una vergüenza, es una gran farsa.

Tenéis la violencia. Queréis que tengamos miedo,

pero el pueblo que se defiende es la esperanza toda la nación.

La nación catalana antes o después será lo que ella desee.

Es la esperanza por nuestra libertad".