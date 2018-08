Qué hacer si un mosso te detiene por quitar lazos amarillos: consejos legales básicos

Los Mossos identificaron a catorce personas en la madrugada de este viernes por quitar lazos de los "santuarios amarillos". El departamento de Interior de la Generalidad estudia la fórmula jurídica para imponer duras sanciones económicas a estos grupos de ciudadanos. Según la consejería, los identificados podrían ser "autores de daños en el espacio público", por lo que podrían recibir multas de hasta 30.000 euros.

En estas, el abogado madrileño Ignacio Wenley Palacios, desde su cuenta de Twitter, ofrece un exitoso hilo con una serie de consejos legales básicos que responden a esta pregunta: "¿Qué hacer si agentes de policía le identifican, detienen o multan por retirar lazos amarillos u otros símbolos independentistas de edificios o mobiliario públicos?".

1. Qué hacer si agentes de policía 👮🏼‍♂️ le identifican, detienen o multan por retirar lazos amarillos u otros símbolos independentistas de edificios o mobiliario públicos? Hilo ⬇️ — Ignacio W. Palacios (@Onkayaks) 19 de agosto de 2018

Palacios aconseja mantener la calma y mostrar respeto a los agentes, así como no tomar fotos ni imágenes de estos, no hacer declaraciones y firmar el boletín de denuncia o en caso de detención "añadiendo a mano ‘Firmo a los solos efectos de ser notificado’". "Escríbame", añade.

El abogado cuenta que el uso de cutters, cuchillos no puntiagudos o de un solo filo, con hojas de menos de once centímetos, no está prohibido, y que "lo óptimo sería utilizar un cortador de cinturones de seguridad. No hay doble uso que permita que puedan ser utilizados en una agresión. Son baratos y se encuentran con facilidad en internet". "Tome antes fotos del cortador de cinturones. Si los agentes lo incautan, podrá evitar que lo describan en el boletín o en el atestado incorrectamente", añade.

Sobre cubrir el rostro, Palacios explica que el "uso de máscaras o prendas" que cubran total o parcialmente el rostro no está prohibido, pero garantiza que los agentes "exijan su identificación" y permite "que cualquier sanción que se contemplara se graduara desde el mínimo hasta el grado medio (art. 33.2.c Ley Orgánica Seguridad Ciudadana). En otras palabras, una multa sería mayor".

El abogado señala que "retirar lazos es un acto expresivo de protesta política protegido por la libertad de expresión" y aconseja utilizar una careta "que haga evidente la naturaleza del acto: la defensa de los derechos civiles". Sobre la propiedad de los lazos, dice que estos "y otros símbolos a edificios y mobiliario público son objeto cuya propiedad ha sido abandonada", y que, "para superar cualquier duda, ponga a disposición de su Ayuntamiento los lazos retirados".

Además, Palacios insiste en conservar la calma, mostrarse educado y tranquilo y no dar "lecciones legales a los agentes". Finalmente, no recomienda "actuar por un posible delito de prevaricación administrativa": "En mi opinión, los estándares del TS son muy exigentes (sentencia 6 julio 2017) y podrían ser evitados. Hay vías mejores".