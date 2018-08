Ciudadanos se muestra dispuesto a negociar con Sánchez el futuro del Valle de los Caídos

Ciudadanos votó en 2017 junto a la izquierda a favor de desenterrar a Francisco Franco del Valle de los Caídos, una postura que Albert Rivera ha defendido en numerosas ocasiones. El líder naranja siempre ha abogado, además, porque se haga con "consenso" y desde hace años es un ferviente defensor de la idea de transformar o resignificar el Valle, ubicado en el municipio madrileño de San Lorenzo de El Escorial, para convertirlo en algo semejante al cementerio de Arlington en Washington.

A Rivera le produjo una profunda impresión la visita a ese cementerio nacional durante un verano que pasó en la capital norteamericana, realizando un curso de comunicación política. Allí están enterrados los soldados caídos en diversas guerras, desde la de la Independencia americana hasta la de Irak en 2003.

Un "proyecto serio" para transformar el Valle

El secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, criticaba este lunes el "enésimo anuncio de Pedro Sánchez de la exhumación de los restos de Franco" y aseguraba que es un "tema que importa muy poco a la mayoría de los españoles". Sin embargo, el número dos de Rivera se mostraba dispuesto a negociar con el presidente del Gobierno el futuro del Valle de los Caídos, ya sin la tumba del dictador: "Si el señor Sánchez, aparte de hacer anuncios para conseguir algún titular, tiene en mente un proyecto serio para que el Valle de los Caídos se transforme en un monumento a la concordia y a la unión de todos los españoles, estamos dispuestos a consensuarlo con él, mientras sólo quiera dar titulares en prensa poca aportación podemos hacerle".

El líder del PP, Pablo Casado, en declaraciones a los medios este martes en Melilla, pedía "mirar al futuro" y no "reabrir viejas heridas" tras ser preguntado por el decreto que ultima el Ejecutivo socialista. Casado defendía la "ejemplaridad" de la transición española y abogaba por "pensar en lo que tiene que pasar en España en los próximos cuarenta años y no en lo que ocurrió hace cuarenta años". No obstante, dejaba claro su rechazo a la dictadura franquista, apelando incluso a su abuelo republicano: "Yo no voy a defender nunca ni ese edificio ni quien está enterrado dentro, por supuesto, además incluso por causas familiares, como nieto de represaliado por el régimen franquista".

ERC pone condiciones

Pese a lo que pudiera parecer, el camino hacia la convalidación en el Congreso de los Diputados del decreto que el Gobierno aprobará el viernes puede tener algún problema. Este mismo martes, el portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardá, anunciaba en Twitter que condiciona su apoyo a que el Ejecutivo se comprometa a anular la sentencia de muerte al presidente catalán Lluis Companys, fusilado durante la Guerra Civil.

Si gobierno @psoe @sanchezcastejon quiere apoyo @esquerra para exhumar Franco debe comprometerse en la anulación sentencia President Companys, símbolo d miles catalanes y españoles fusilados. Hacer lo q en 2004 dijeron q harían y luego negaron. Mantendremos nuestra coherencia. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 21 de agosto de 2018

Se trata de una vieja reivindicación de los separatistas. En marzo de 2017, antes del regreso de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE, dirigido entonces por una gestora, la Comisión Constitucional del Congreso rechazó esa anulación, con los votos de PP, Ciudadanos y los socialistas.