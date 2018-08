Tras conocerse que el Gobierno de Pedro Sánchez va a utilizar un Real Decreto Ley para acelerar la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, su nieto Francis Franco ha dicho que es "absurdo" y ha lamentado la actuación del Ejecutivo: "Las cosas se hicieron en su momento y ahora, cuando ya la gente que hizo la guerra y conoció lo que es eso se ha muerto, es oportunista y propagandístico el querer tomarse una revancha 42 años después, cuando no va a haber nadie que se oponga, obviamente, porque a nadie le importa esto, más que, parece ser, al Gobierno".

En declaraciones a Europa Press, ha señalado que "hay cosas más importantes que hacer" y "los decretos ley son para cosas urgentes y necesarias". "Cuando han pasado cuarenta y dos años, lo del decreto ley es absurdo y si quieren hacerlo, pues ellos sabrán de qué se preocupan", ha apostillado, para incidir en que "prioritario no es" y a su juicio, resulta "ridículo" que se gaste "tiempo y dinero" en ello.

Más allá de este comentario, ha evitado entrar en detalles sobre el decreto, que se aprobará este viernes según ha anunciado el ministro de Cultura. "No podemos estar pendientes de lo que diga o haga el Gobierno cada vez. Cuando sea, nos enfrentaremos a ello y tomaremos la decisión que corresponda", ha señalado, para subrayar que la familia Franco, que tendrá derecho a presentar alegaciones contra la exhumación cuando el decreto comience a andar, aún no ha determinado qué hará.

En cuanto a la relación de la familia con el Gobierno, Franco afirma que "no hay nada que hablar": "En su momento se pusieron en contacto para ver si estábamos dispuestos pero nosotros hemos dicho que no, porque, obviamente, no vamos a permitir que se haga política con una cosa que no le importa a nadie o le importa a muy poca gente".

También ha hablado del decreto, en declaraciones a Es la Tarde de Dieter, de esRadio, Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco. "Nuestra primera impresión es de asombro", ha señalado, un decreto ley "es para asuntos de extraordinaria urgencia" y "no es el caso". Según ha apuntado, confían en la posición de la Iglesia y que "esté en el sitio donde tiene que estar".

Un decreto ley, ha subrayado, es de "rango inferior a un tratado internacional", en alusión al Concordato con el Vaticano y dudan mucho que la Iglesia "vaya a consentir" con la exhumación de un cuerpo que está en un lugar de culto. Sobre la información que publica El País, apunta que el Gobierno puede haber hablado con el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, pero que Osoro en este asunto "no tiene nada que decir" puesto que el superior del prior de la abadía es el Papa.