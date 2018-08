Conmoción separatista: se apaga la llama del Foso de las Moreras

Las fuerzas vivas del separatismo están que trinan con el Ayuntamiento de Barcelona por el apagón de la llama de la plaza del Foso de las Moreras (Fossar de les Moreres), junto a un lateral de la basílica de Santa María del Mar. El pebetero para recordar a los caídos en el asedio de Barcelona durante la Guerra de Sucesión en 1714 se instaló en 2001 y desde entonces había lucido una llama votiva que se apagó inesperadamente este miércoles por la tarde.

La organización "Memorial 1714" dio inmediatamente la voz de alarma, pero el Ayuntamiento no ha logrado restablecer el fuego. La concejal del distrito, Gala Pin, del grupo de Colau, aseguraba ayer en un trino que "estamos indagando que incidencia ha provocado el apagón de la llama del pebetero y haciendo lo posible para volverla a encender lo más pronto posible".

El escritor Quim Monzó apunta directamente a la alcaldesa y asegura en Twitter que Colau ha apagado el pebetero "para compensar", pues había visitado a Dolors Bassa en prisión. Para los separatistas resulta incomprensible que el Ayuntamiento no haya resuelto aún la avería que ha causado el fin de la llama y que tampoco haya informado de lo ocurrido.

La alcaldesa de Barcelona ha respondido hoy con ironía a través de su cuenta de Twitter a las numerosas críticas que está recibiendo en las redes sociales tanto de personas independentistas como constitucionalistas.

"He hecho creer que estaba de vacaciones con la familia, pero en realidad por las noches me dedico a apagar pebeteros, alterar marquesinas, colgar lazos amarillos para después descolgarlos y volverlos a colgar...", ha escrito Colau para responder a quienes le responsabilizan de estas acciones. "Y cuando llego a casa me tomo un vaso de ratafía y hago una risa maligna", ha añadido la alcaldesa.