'Descubren' otro mausoleo franquista en el monasterio de Montserrat

Nuevo frente en la ofensiva socialista contra Franco. El síndic de greuges (defensor del pueblo catalán) Rafael Ribó se ha sumado a la petición del PSC para eliminar la cripta del Tercio de Nuestra Señora de Montserrat que está en la plaza de los Apóstoles de la abadía de Montserrat. Ribó ha emitido un comunicado en el que afirma que la sindicatura "investiga" el caso tras haberse enterado de un requerimiento al Govern del grupo socialista en el Parlament para "desfranquizar" Montserrat, cenobio benedictino, como el Valle de los Caídos, referencia del catalanismo y cuna de Convergencia, el partido de Pujol.

El síndico no sólo sospecha de la existencia de la cripta (cuya construcción comenzó en 1958 y se inauguró en 1961 con el enterramiento de 319 requetés del Tercio de Nuestra Señora de Montserrat) sino que cree que no se está cumpliendo la ley de memoria histórica. Así, pedirá a la dirección general de "Memoria Democrática" de la consejería de Justicia de la Generalidad que le explique los motivos por los que la cripta, así como la estatua de un requeté moribundo y otros elementos considerados franquistas, no constan en el censo de 3.647 cruces, monumentos, estatuas y hasta placas de portería con el yugo y las flechas registrados en Cataluña.

Requisa de la bandera



La petición del grupo socialista data del pasado 11 de julio, pero la consejería de Justicia, que ostenta la republicana Ester Capella, no se da por concernida a pesar de tener las competencias para retirar la estatua del requeté y todas las placas con inscripciones carlistas y franquistas tanto en catalán como en español de la cripta y los accesos. También exigían los socialistas la requisa de la bandera del Tercio que exhibida como una reliquia todavía se puede contemplar en el interior del monasterio.



Tercio de catalanes



El Tercio de Nuestra Señora de Montserrat fue una unidad formada en su mayor parte por catalanes católicos, carlistas y de la Lliga que lograron escapar de Cataluña en los primeros meses de la contienda. Fue la unidad con más bajas en porcentaje de la Guerra Civil. Los supervivientes fueron licenciados el 26 de octubre de 1939, tras entregar la bandera del Tercio a los monjes montserratinos.

La comunidad benedictina de Montserrat ha mostrado su apoyo en numerosas ocasiones a la causa separatista y sus misas monacales se caracterizan por los sermones a favor de los golpistas. El abad Josep Maria Soler es uno de los referentes eclesiásticos del separatismo.