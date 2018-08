Enorme alarma ante la deriva dictatorial de Pedro Sánchez

El Mundo dice que "Sánchez idea un fraude legal para salvar el Presupuesto con Podemos", al mejor estilo chavista. Francisco Rosell está muy, muy alarmado. "Sánchez bordea el autoritarismo". "El Gobierno anuncia una reforma exprés pactada con su socio preferente, Podemos, para saltarse el voto del Senado al techo de gasto". Comenta el editorial las graves consecuencias económicas, pero lo peor es que "Sánchez se está convirtiendo en el campeón de la fobia a la voluntad popular: la que se expresa en las urnas, negándose a convocar las elecciones prometidas, y la ya expresada en los escaños del Senado, Cámara que pretende vaciar de funciones por la única razón de que allí el PP cuenta con mayoría absoluta". ¿Golpe de Estado encubierto de PSOE y Podemos? Pues eso parece y "con razón advertía la oposición de la deriva chavista de semejante plan del Ejecutivo para usurpar terreno al Legislativo, e incluso al Judicial, pues el decreto-ley bloque la capacidad del recurso hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie". ¿Y quién nos garantiza que Sánchez no elimine el Constitucional si no responde a sus intereses? Con la deriva hacia la tiranía que está tomando el presidente no votado hay que contemplar cualquier posibilidad. "Lo que Sánchez pretendió ayer hasta el último momento era un grosero ataque a la separación de poderes más propio de Orbán o Maduro que de una democracia liberal". "¿Qué más da sacar 84 escaños que 184 si todo presidente puede imponer su voluntad sin frenos?". Bueno, eso no es un presidente, es un dictador. John Müller atribuye la parternidad del golpe a Podemos, más que nada porque el locuaz Echenique lo dejó clarísimo ayer. "El partido de los asesores de Chávez y Maduro ha decidido recurrir a sus mismos métodos, aunque lleve meses camuflando sus intenciones e intentando marcar distancias. Que Maduro neutralizara los órganos constitucionales que la oposición había llegado a controlar democráticamente parecía una cacicada de dictador caribeño, imposible de trasplantar a España. De pronto, Echenique nos ha puesto ante sus verdaderas intenciones. Pero lo realmente significativo es ver al PSOE, una de las vigas maestras de la democracia española, implicado en esta subversión tabernaria de las reglas del juego". ¿A qué está esperando el PSOE para frenar las tentaciones dictatoriales de su líder? ¿Van a consentir Felipe González, Fernández Vara, Susana Díaz, Lambán, Javier Fernández y otros demócratas que Sánchez implante una dictadura en España de la mano de Podemos sólo porque este tipo quiera vivir en La Moncloa sin pasar por las urnas?

El País se convierte en el cómplice mediático del golpe de Estado que preparan Sánchez e Iglesias. Dice que "Sánchez e Iglesias desbloquean la negociación de los Presupuestos". Ni se molesta en explicar a los lectores que lo han hecho mediante una cacicada antidemocrática. De la pluma del periodista Carlos E. Cué sale que Sánchez e Iglesias "coincidieron en la necesidad de buscar un mecanismo legal para eliminar el derecho de veto que tiene el PP" en el Senado. Por la gracia de los votos, Carlos, qué bajo hemos caído. Ponen a parir a quien cuestiona la legitimidad del gobierno surgido de la moción de censura pero les parece estupendo que se carguen una mayoría que salió de las urnas. "Unidos Podemos tiene en sus manos hacer caer a Sánchez, o, al menos, ponérselo muy difícil. Sin ellos es imposible hacer nada". Sí, es posible convocar elecciones y con la legitimidad de las urnas cambiar lo que le parezca oportuno. Hemos visto muchas cosas en El País, pero nunca habríamos imaginado que apoyaran un golpe de Estado a la bolivariana, con lo que han criticado a Chávez.

ABC dice que "Sánchez pasa el rodillo. Pacta con Podemos burlar al Senado y modificar la ley para evitar que la mayoría del PP le impida incrementar el déficit". También Rubido está preocupadísimo ante las "cacicadas de Sánchez y Podemos" y lo refleja en su editorial. El acuerdo "es sencillamente abusivo y ajeno a la regla de la voluntad de las mayorías en democracia. Sánchez y Pablo Iglesias, en connivencia con el PNV, han decido romper todas las reglas del juego democrático respetadas hasta ahora en los últimos cuarenta años, burlar la decisión de las urnas en la Cámara Alta, e imponer una mediada de cariz autoritario limitando la capacidad constitucional atribuida al Senado de controlar al Ejecutivo (…) La conclusión es sencilla: si Sánchez y Podemos carecen de opciones reales, porque así lo han querido los ciudadanos, de imponer unos Presupuestos, se elimina el problema mediante la cacicada de restringir la capacidad legislativa del Senado… y asunto arreglado. Podemos ni siquiera se ha molestado en ocultar la verdad". Su intención de "prostituir cínicamente las urnas y el propio espíritu de la Constitución" es seriamente preocupante. "Este episodio recuerda bastante a lo que ocurre en regímenes populistas en los que, cuando molesta una Cámara con capacidad para vetar las decisiones de un Gobierno forzado como el de Sánchez, se deroga una ley y se impone de otra manera". Directitos a una dictadura, nos lleva Sánchez. Lo esperábamos de Podemos, por eso la mayoría no les vota, pero la verdad, no del PSOE. Hermann Tertsch no se anda por las ramas. Tenemos a "Maduro en La Moncloa". "Hay graves sospechas de que el gobierno socialista, anómalo e ilegítimo por legal que sea, aprovecha la deriva de las fuerzas separatistas y su alianza con los comunistas de Podemos para asestar un golpe de consecuencias imprevisibles a la Constitución y a las instituciones". "El acuerdo de Sánchez con los comunistas para ignorar al Senado es un atropello político, una violación de procedimiento y un intolerable vaciamiento de competencias de la Cámara Alta. Con similitud al golpe de Maduro contra el Parlamento venezolano en 2015 (…) Los españoles tienen muchas razones para sentir una profunda preocupación por su seguridad y su democracia. Son las mismas razones que tiene la oposición para llamar a los españoles a exigir en la calle elecciones generales de inmediato. Para el retorno a una normalidad constitucional hoy ya inexistente". Cómo dice Manuel Marín, si fuera el PP el que cometiera semejante atropellos a la democracia, "¿sería fascismo? ¿Las calles arderían con movilizaciones radicalizadas?". Hay que reaccionar, y rápido. Si no, puede que cuando la gente regrese de sus vacaciones se encuentren con que España ya no es una democracia, sino una dictadura chavista.

La Razón dice que "Sánchez paraliza la aprobación de la senda de déficit para burlar al Senado". Marhuenda también expresa su preocupación por la "tentación bolivariana del PSOE". "Estamos, sin entrar en matices, ante la misma lógica política que ha venido aplicando el chavismo en la desgraciada Venezuela, donde ha fulminado las bases de la democracia". "El gobierno de Pedro Sánchez está en su derecho, si le asiste una mayoría parlamentaria suficiente, de proponer una nueva reforma de la Ley de Estabilidad, que sería la tercera, para retirar la capacidad de veto del Senado, pero debe alejarse de tentaciones chavista y seguir los procedimientos reglados en nuestro sistema parlamentario. No hay excusas para el atajo, mucho menos si éstas lo que buscan es la deslegitimación de los votos que el Partido Popular obtuvo en la Cámara Alta, como trata de instalar Podemos en la opinión pública". Que Pedro Sánchez reforme lo que considere, pero cuando gane las elecciones. ¿Cómo ha llegado a esto el PSOE? Muchos columnistas siguen hablando del cadáver de Franco, cuando lo tenemos vivito y coleando en La Moncloa.