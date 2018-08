Para el líder de la oposición, Pablo Casado, no es cierto que, como asegura ahora el Gobierno, lleve tiempo planeando la defensa del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ante la demanda presentada en su contra en Bélgica por el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, y otros de los independentistas prófugos de la Justicia.

"Nos sorprende mucho, que después de la presión que ha hecho el PP y el amparo que hemos dado a las asociaciones de jueces y fiscales, de repente digan que llevaban días trabajando en ello, yo creo que eso es falso" afirmaba el presidente de los populares, quien anunciaba un encuentro para el próximo lunes con las asociaciones jurídicas para abordar este asunto.

Casi al mismo tiempo que Casado hablaba ante los medios este lunes, antes de entrar en la Diputación Permanente del Congreso, Albert Rivera presentaba en el registro de la cámara baja una Proposición no de Ley (PNL) con el objetivo de instar al Ejecutivo "para que de forma inmediata articule una clara y abierta defensa de la jurisdicción española, de sus principios de integridad e inmunidad jurisdiccional" ante la demanda de los separatistas.

El "humor" y las "encuestas" de Sánchez

Preguntado sobre si no le satisfacían las acciones anunciadas por Moncloa el domingo por la tarde, el líder de Ciudadanos contestaba que hasta ahora el Ejecutivo no ha hecho "nada" y recordaba las declaraciones de la vicepresidenta, Carmen Calvo y de la ministra de Justicia, Dolores Delgado: "Dijeron que no iban a defender al señor Llarena. Si el Gobierno está dispuesto a hacerlo o no, como no podemos depender del estado de humor de cada día del señor Sánchez y de sus encuestas, y esto es un país serio, queremos que el Congreso le pida, y le exija al Gobierno que cumpla con ese mandato".

La PNL naranja incluye un punto específico sobre el acoso a Llarena que también denunciaba Rivera: "Hemos visto pintadas en la puerta de su domicilio, hemos visto cómo señalan e identifican a su mujer, hemos visto cómo sale escoltado en una cena en Cataluña, hemos visto cómo una persona, por el mero hecho de hacer sus funciones bien hechas, es acosado, señalado y perseguido".

Por su parte, Casado pedía a la Fiscalía General del Estado que estudie "hasta qué punto se puede querellar contra ese juzgado belga, por inmiscuirse en la inmunidad y en la integridad de la jurisdicción española" y afirmaba que el Gobierno "está obligado a tutelar a los poderes del Estado, en este caso ante la maniobra de un fugado de la Justicia".